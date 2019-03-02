انت الان تتابع موضوع علاج فقاعات الحروق والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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سواء كنت يدك احترقت من المقلاة أو من خبز الكعك أو تقضي الكثير من الوقت في الشمس، أو سكبت القهوة الساخنة عليك، فإن الحروق ليست ممتعة بالتأكيد، ولسوء الحظ تعتبر الحروق واحدة من أكثر الإصابات المنزلية شيوعا، ويتم تصنيف الحروق حسب شدتها، ويعتبر الحروق من الدرجة الأولى أقلها حدة لأنه يؤثر فقط على الطبقة الخارجية من الجلد، وعادة ما يتسبب فقط في ألم خفيف واحمرار وتورم، وتؤثر الحروق من الدرجة الثانية على الطبقات العميقة من الجلد وتتسبب في ظهور بثور وبشرة بيضاء مبللة ولامعة، وتنطوي الحروق من الدرجة الثالثة على تلف في جميع طبقات الجلد بينما قد تشمل الحروق من الدرجة الرابعة المفاصل والعظام، وتعتبر الحروق من الدرجة الثالثة والرابعة حالات طبية طارئة ويجب علاجها فقط في المستشفى .

فقاعات الحروق

تحدث الفقاعات في الجلد عند التعرض للحرق، ويمكنك علاج معظم الحروق من الدرجة الأولى والحروق من الدرجة الثانية التي يقل قطرها عن 3 بوصات في المنزل، كذلك يمكنك علاج هذه الفقاعات الناتجة بسبب الحروق، وتعتبر الحروق هي تلف في الأنسجة ينتج عن تعرضها للأذى، أو التعرض المفرط للشمس أو أي إشعاع آخر أو ملامسة النيران ، أو المواد الكيميائية أو الكهرباء أو استنشاق الدخان .

أفضل العلاجات المنزلية للحروق

عادة ما تستغرق فقاعات الحروق المعتدلة أسبوعا أو أسبوعين للشفاء تماما، وعادة ما لا تسبب ندوبا والهدف من علاجها هو الحد من الألم، ومنع العدوى، وشفاء الجلد بشكل أسرع، وطرق علاج فقاعات الحروق هي :

1- الماء البارد

أول شيء يجب عليك فعله عندما تحصل على فقاعات بسبب حرق طفيف يتم تشغيل الماء البارد (وليس المثلج) على منطقة الحرق لحوالي 20 دقيقة، ثم اغسل المنطقة المحروقة بصابون خفيف وماء .

2- الكمادات الباردة

يساعد الضغط البارد أو قطعة قماش مبللة نظيفة فوق منطقة الحرق على تخفيف الألم والتورم، ويمكنك تطبيق الضغط في فترات من 5 إلى 15 دقيقة، وحاول عدم استخدام الكمادات الباردة بشكل مفرط لأنها قد تثير الحرق أكثر .

3- مراهم المضادات الحيوية

المضادات الحيوية والكريمات تساعد على منع العدوى وتقليل فقاعات الجروح، فقط ضع مرهم مضاد للبكتيريا مثل Bacitracin أو Neosporin على حرقك وغطي الجرح بقطعة تمسك أو معقم أو قطعة قماش معقمة .

4- نبات الصبار

غالبا ما يوصف الصبار بأنه “نبات الحرق”، وتظهر الدراسات أن الصبار فعال في شفاء الحروق من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، وكذلك فقاعات الجروح والصبار هو مضاد للالتهابات عموما، ويعزز الدورة الدموية ويمنع نمو البكتيريا، فقط ضع طبقة من جل الصبار النقي المأخوذ من أوراق نبات الصبار مباشرة إلى المنطقة المصابة، وإذا اشتريت الألوة فيرا من متجر تأكد من أنها تحتوي على نسبة عالية من الألوة فيرا وتجنب المنتجات التي تحتوي على مواد مضافة وخاصة التلوين والعطور .

5- العسل

بصرف النظر عن مذاقه اللذيذ يساعد العسل في شفاء الحروق الطفيفة عند استخدامه موضعيا، والعسل هو مضاد للالتهابات ومضاد للبكتيريا بشكل طبيعي ومضاد للفطريات الناتجة عن الحروق .

7- الحد من التعرض لأشعة الشمس

ابذل قصارى جهدك لتجنب تعريض الحرق لأشعة الشمس المباشرة، سيكون الجلد المحروق حساسا جدا للشمس، يجب أن تبقيه مغطى بالملابس .

علاجات خاطئة للجروح

تنتشر العلاجات المنزلية الغريبة وحكايات الزوجات القديمة لعلاج الحروق ولكن ليس كل ما تقوله جدتك لك هو أمر جيد بالنسبة لك، فيجب تجنب العلاجات التالية الشائعة لحرق المنزل :

1- الزبدة والزيوت

لا تستخدم الزبد على الحرق، فليس هناك أي دليل يدعم فعالية الزبدة كعلاج حروق، وعلاوة على ذلك قد يجعل حرقك أسوأ، وتحتفظ الزبدة بالحرارة ويمكن أيضا أن تؤوي بكتيريا ضارة يمكنها أن تصيب الجلد المحترق، وخلافا للاعتقاد الشائع لا يشفي زيت جوز الهند كل شيء لنفس سبب الزبدة، ويجب عدم استخدام الزبدة في الحروق والزيوت مثل زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيوت الطبخ لأنهم يحبسون الحرارة ويمكن أن يؤدي أيضا إلى استمرار حرق الجلد دون شفاء، ويقال إن زيت اللافندر يساعد في شفاء الحروق لكن هناك القليل من الأدلة المنشورة لدعم هذا الادعاء، والدراسات التي أجريت في الفئران على سبيل المثال، لم تظهر أي فائدة من استخدام زيت اللافندر لشفاء الحروق .

2- بياض البيض

حكاية شعبية أخرى مثل بياض البيض غير المطبوخ، الذي يحمل خطر العدوى البكتيرية لا ينبغي وضعها على الحرق، فيمكن للبيض أيضا أن يسبب رد فعل تحسسي للحروق .

3- معجون الأسنان

لا تطبق معجون الأسنان على الحرق ابدا، فهذه حكاية شعبية أخرى بدون دليل يدعمها، ويمكن أن تهيج معجون الأسنان الحرق وخلق بيئة أكثر ملاءمة للعدوى، لأن معجون الأسنان ليس معقما .

4- الثلج

يمكن للجليد والماء البارد جدا أن يهيج منطقة الحروق أكثر، والجليد قد يسبب حروقا باردة إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح .

متى ترى الطبيب عند تعرضك للحرق

من المهم معرفة متى يمكن علاج الحروق في المنزل وعندما تحتاج إلى طلب الرعاية الطبية، ويجب عليك طلب المساعدة من الطبيب إذا :

1- الحرق يؤثر على منطقة واسعة الانتشار أكثر من ثلاث بوصات في القطر .

2- يتضمن الحروق الوجه أو اليدين أو الأرداف أو منطقة الفخذ .

3- يصبح الجرح مؤلما أو كريهه الرائحة .

4- كنت تعتقد أن لديك حرق من الدرجة الثالثة .