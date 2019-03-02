السكتة الدماغية.. أنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها

السكتات الدماغية واحدة من أخطر الحالات المرضية التي تؤثر على الدماغ، كما أنها واحدة من الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، حيث إن واحدا من كل ٨ أشخاص قد يموت خلال ٣٠ يوما من الإصابة.

وتحدث السكتة الدماغية عندما يتم قطع إمدادات الدم إلى الدماغ، ما يمنع المواد الغذائية الرئيسية والأكسجين من الوصول إلى الدماغ، ويتسبب في أضرار جسيمة لخلاياه، والتي يمكن أن تضعف خطاب الشخص والطريقة التي يتحرك بها ويفكر.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن جمعية السكتة الدماغية الرائدة في المملكة المتحدة أنواعها وأسبابها وسبل اكتشاف الحالة وطريقة التعامل معها لحين توفر متخصيين.





أنواع السكتة الدماغية

هناك ٣ أنواع من السكتة الدماغية، أولها السكتات الدماغية الإقفارية الأكثر شيوعا عند انسداد الشريان الذي يمد الدم إلى الدماغ وتحدث نتيجة جلطة دموية، وتتشكل الجلطات الدموية عادة في المناطق التي تصبح فيها الشرايين ضيقة بمرور الوقت بسبب تراكم الرواسب الدهنية.

وهناك السكتات الدماغية النزفية التي تحدث عندما يكون هناك نزيف في الدماغ أو حوله بسبب تمزق الأوعية الدموية، وهذا النوع يقتل كل خلايا الدماغ المحيطة.

والنوع الثالث هو هجمة صغيرة يسببها انخفاض قليل في إمدادات الدم إلى جزء من الدماغ، وهذه الأنواع من الهجمات يشار إليها أحيانًا بنوبات عابرة، ويجب ألا تسبب تلفا دائما للدماغ، وأن تمر معظم الأعراض خلال ٢٤ ساعة.

أسباب السكتة الدماغية

كيفية اكتشاف شخص مصاب

بالنسبة للسكتات الدماغية الإقفارية التي يسببها ضيق الشرايين، فإن بعض الأشياء مثل التدخين والسمنة ومرض السكري والاستهلاك المفرط للكحول وارتفاع الكوليسترول يمكن أن تكون محفزات لتضييق الشرايين بشكل طبيعي مع التقدم في العمر، لذا يكون كبار السن أكثر عرضة للخطر أيضا، والأسباب الرئيسية للجلطات السرطانية النزفية، تاـي نتيجة الإجهاد وعدم ممارسة الرياضة والسمنة والتدخين.تعتمد أعراض السكتة الدماغية على الشخص ونوع السكتة الدماغية وبعض العلامات الرئيسية التي يتلخص أهمها في الوجه والذراعين وطريقة الكلام، حيث يكون الوجه مائلا إلى جانب واحد، وقد لا يكون الشخص قادرا على الابتسام، أو قد يتدلى فمه أو عينه، وقد لا يتمكن الشخص المصاب بالجلطة الدماغية من رفع الذراعين وتثبيتها بسبب ضعفه أو خدر في إحداهما، وقد يكون الكلام مشوها، أو قد لا يكون الشخص قادرا على التحدث على الرغم من أنه يبدو مستيقظا.





التعافي من السكتة الدماغية



يختلف التعافي من السكتة الدماغية اعتمادا على مقدار الضرر الذي يصيب الدماغ، حيث إن بعض الناس يتعافون بسرعة، ولكن الآخرين يحتاجون إلى دعم طويل المدى من مجموعة من المتخصصين، مثل المعالجين اللغويين، وإخصائيي التغذية والعلاج الطبيعي وعلم النفس.

وبعد السكتة، يمكن أن تتعرض الوظائف الإدراكية للشخص (الاتصال والوعي المكاني والذاكرة والتركيز) لخطر شديد، وفي هذه الحالات، سيتم وضع خطة لإعادة التأهيل لمساعدة الشخص على التعافي بشكل كامل.

وتشمل المشاكل الأخرى التي قد تنشأ عن السكتة الدماغية مشاكل في الرؤية وفي المثانة وصعوبة في البلع، وقد تصيب بمشاكل في الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.