مسنة روسية تقطع مسافة 90 كيلومترًا أسبوعيًا في الطرق الجبلية الوعرة

تقطع متقاعدة في الـ 82 من عمرها، مسافة 30 كيلومترًا في الطرق الجبلية الوعرة 3 مرات في الأسبوع، لتسلم البريد لسكان "وادي تسي".

وترأست يكاتيرينا دزالايفا-أوتارايفا، مكتب البريد في وادي تسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية بروسيا، لفترة بلغت نحو نصف قرن، حيث عملت كمدير وساعي بريد في الوقت نفسه.

ونقلت يكاتيرينا إلى مركز بريد قرية بورون، بعد أن أغلق بريد تسي لتناقص عدد السكان في المنطقة الجبلية، وأصبحت يكاتيرينا المسنة تخدم الموقعين، إذ تنطلق 3 مرات في الأسبوع من قريتها ميزور إلى عملها بالحافلات.

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وتقول موظفة البريد المسنة، إنها كانت تنقل الطرود البريدية والرسائل في الثمانينيات في ظروف صعبة جدًا، عندما كانت الحياة على قدم وساق في بلدات المنطقة، وكانت تحمل البريد لوحدها من تسي إلى بيرون.

وأكدت المتقاعدة الأوسيتية، أنها كانت تخاف جدًا من أن تبقى "حبيسة الجدران الأربع دون حركة" في منزلها وبدون عمل تحبه، إلا أنها تتمتع الآن بعملها جدًا رغم قطعها لمسافات طويلة كل أسبوع.

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