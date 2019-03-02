انت الان تتابع موضوع طريقة تنفيذ ” تقنية الفيزر ” لشفط الدهون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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شفط الدهون من خلال استخدام تقنية الفيزر هو إجراء مناسب لكل من الرجال والنساء، ويجب أن يكونوا لديهم نمط حياة صحي، فإذا لم يحافظوا على أسلوب حياة صحي بعد إجراء شفط الدهون ، فلن يحصلوا على النتائج المرجوة، لن يساعدك شفط الدهون بالفيزر على إنقاص الوزن، ويجب أن تكون مستعدة لمواصلة نمط حياة صحي عن طريق اتباع نظام غذائي وممارسة رياضة، وهذه التقنية مناسبة لأولئك الذين يرغبون في:

1- فقد بضع بوصات حول الفخذين والخصر والوركين.

2- شد الجلد المترهل بعد فقدان الوزن الطبيعي.

الأشخاص التي لا يجب أن تخضع لتقنية الفيزر

إذا كان الشخص غير صحي ، فقد يكون أكثر عرضة لمضاعفات شفط الدهون مقارنة بشخص سليم، على سبيل المثال ، هناك خطر أكبر من المضاعفات الجراحية إذا كان لديك تاريخ طبي سابق من عدم انتظام ضربات القلب ، واضطرابات نقص المناعة ، والنزيف الشديد ، أو تاريخ كبير من الصمات أو الرئة (الجلطات الدموية في الرئتين)، أو تخثر الأوردة العميقة ( الجلطات الدموية في الساقين)، كما إن تناول بعض الأدوية قد يزيد من خطر النزف مثل العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهاب (NSAID) أو الأسبرين أو مضادات التخثر مثل الكومادين (الوارفارين)، في هذه الحالات ، لا يعد شفط الدهون بتقنية الفيزر خيارًا آمنًا .

إن تناول الأدوية التي تعيق عملية الأيض لليدوكائين ، المخدر الموضعي المستخدم في هذا الإجراء ، يزيد أيضًا من المخاطر ما لم يتمكن الفرد من التوقف عن استخدام هذا الدواء قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة، وشفط الدهون بالفيزر ليس حلا مثبتا للبدانة، وسيصاب المريض بخيبة أمل إذا كان يتوقع أن يكون شفط الدهون وسيلة فعالة لإزالة كمية كبيرة من الوزن بشكل دائم، كما أن تلك التي ليس لديها مرونة جيدة للبشرة ليست مرشحة مناسبة لهذه الجراحة، ومع ذلك ، فإن بعض المرضى الذين يعانون من ضعف مرونة الجلد سعداء بالنتائج حتى مع المظهر المتجعد القليل للجلد، جدير بالذكر أنه لا يمكن للمرأة الحامل أو المرضع إجراء الجراحة .

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ما الذي يحدث قبل شفط الدهون بالفيزر

فكر مليًا فيما إذا كنت تريد إجراء هذه العملية والتحدث عنها مع الأصدقاء والعائلة ومشاورتهم، وإذا قررت أنك ترغب في المضي قدمًا ، فابحث عن جراح ذي خبرة ، وتحقق من بيانات اعتماده وجدولة استشارته، وكن مستعدًا للالتزام المالي، بشكل عام ، تبلغ تكلفة هذه الجراحة وحدها حوالي 7000 دولار، وسيكون هناك تكاليف إضافية مثل الأدوية، ويجب أن تدرك أن الجراحة في الخارج قد تكون خطيرة وينتهي الأمر بتكلفتك أكثر بكثير على المدى الطويل، وفي يوم موعدك ، كن مستعدًا لأي أسئلة أو مخاوف وطرحها على الطبيب، وتحدث عن المكان الذي تريد فيه إجراء عملية شفط الدهون ، وما تريد تحقيقه ، وكيف يتم تنفيذ الإجراء ، وكيف تعتني بنفسك بعد ذلك والمخاطر التي ينطوي عليها، وخذ قائمة بالأدوية التي تتناولها وتاريخك الطبي واسأل إذا كنت مرشحًا مناسبًا لك .

ما الذي يحدث أثناء شفط الدهون بالفيزر

يمكن إجراء عملية شفط الدهون بالفيزر تحت التخدير العام، أو التخدير الواعي الذي يعد أكثر أمانًا من التخدير العام في معظم الحالات، إن استخدام عملية الشفط لإزالة الدهون يعني أنه يمكن للمرضى توقع بعض الآثار الجانبية بعد العملية، وشفط الدهون بتقنية الفيزر عبارة عن هو إجراء يستخدم لتغيير ملامح الجسم وشكله، عن طريق إزالة الرواسب الدهنية الثابتة، يقوم الفيزر بتضخيم الاهتزاز للطاقة الصوتية في الرنين، وهي تقنية الموجات فوق الصوتية المتخصصة المستخدمة لكسر الخلايا الدهنية عن طريق إرسال موجات تردد فوق الصوتي .

وبمجرد أن يتم تقسيم الخلايا الدهنية ، فإن جراح التجميل قادر على إزالة الدهون الزائدة من خلال عملية الشفط للدهون، وتأتي تقنية الموجات فوق الصوتية المستخدمة خلال إجراء شفط الدهون بالفيزر مع فوائد كثيرة ، مقارنة بإجراءات شفط الدهون التقليدية، وشفط الدهون بتقنية الفيزر هو إجراء تجميلي بحت ، فهو لا يزيل الدهون الحشوية التي يتم لفها حول أعضاء الجسم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض مختلفة بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان، واحدة من الفوائد الرئيسية لشفط الدهون بهذه التقنية مقارنة بطرق شفط الدهون التقليدية ، هو الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بالنسيج المحيط، حيث يستخدم شفط الدهون بالفيزر شقًا أصغر وموجات صوتية لتسييل الدهون قبل إزالتها من الجسم، إن إضعاف الدهون له القدرة على زيادة دقة الإجراء وجعل الدهون أسهل في إزالتها، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أيضًا تقليل الضرر الواقع على الأنسجة المحيطة .

ويتم استهداف الخلايا الدهنية التي يتم إزالتها خلال شفط الدهون بشكل محدد، مما يسمح للجراح بتزويد المريض بنتيجة أكثر نعومة ونحتًا، وأثناء العملية ، يستطيع الجراح تسليط الضوء على بعض العضلات وتحديدها ، مما يعطي المريض نتيجة أكثر وضوحًا، ويمكن لهذا الإجراء أيضًا تشديد الجلد واستهداف السيلوليت ، حيث يمكن تنفيذ مجموعة من تقنيات الموجات فوق الصوتية وتقنيات الليزر أثناء العملية .

ما الذي يحدث بعد شفط الدهون بالفيزر

بالنسبة لمعظم المرضى ، يميل الجلد للشد بعد فترة وجيزة من الإجراء، لذلك ، يمكن أن يتوقع المرضى رؤية بعض النتائج خلال فترة زمنية قصيرة ، بصفة عامة بعد 6 أسابيع، ومع ذلك ، من المهم أن نتذكر أن أفضل النتائج يمكن رؤيتها بعد عدة أشهر من الإجراء ، لأن الجسم يحتاج إلى فترة طويلة من الوقت للشفاء، وفي بعض الحالات ، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 6 أشهر ، وقد تختلف النتائج، ويمكنك أن تتوقع حدوث ألم وانزعاج منطقيين ، وعادة ما يتطلب ذلك 4-7 أيام، وسوف تحتاج أيضا إلى ارتداء ملابس الضغط لمدة 6 أسابيع، وستتطلب المتابعة الطبية الخاصة بك تدليكًا تصريفياً خلال الأسبوعين الأولين .