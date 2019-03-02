شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الاكتئاب عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب واحد من الأمراض النفسية التى يتعرض لها الكبار والصغار، وقد يسبب مشاكل صحية عديدة، فهو مجموعة من مشاعر الحزن واليأس الشديد التى قد تدفع بعض الأشخاص للتفكير فى الانتحار.

وضمن سلسلة موضوعات س و ج يقدم ”الخليج 365” كل ما تريد معرفته عن الاكتئاب عند الأطفال وفقا لما ذكره موقع webmd.



اكتئاب الاطفال

س: ما أسباب الاكتئاب عند الاطفال؟

ج:

1: قد يكون الاكتئاب عند الأطفال الرضع بسبب بعد الأم عنهم أو عدم التعايش مع العالم الخارجى.

2: قد يكون بسبب التغيرات المناخية والانتقال من مكان لمكان مختلفة.

3: نتيجة فقدان شخص عزيز عليهم سواء صديق أو أحد الأبوين.

4: المشاكل التى يواجهها الطفل فى المدرسة قد تعرضه لاكتئاب شديد وعدم القدرة على التواصل مع الآخرين.

5: التفرقة بين الأبناء تعرض الأطفال للاكتئاب الشديد وعدم الثقة بالنفس.



اكتئاب

س: ما أعراض الاكتئاب عند الأطفال؟

ج:

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1: الحزن الشديد والبكاء المستمر والوحدة.

2: عدم القدرة على التواصل مع الآخرين.

3: الصراخ العالى وعدم تقبل النصح من الآخرين.

4: التفكير العدوانى والشجار مع أصدقائه.

5: فقدان شديد فى الشهية مع إنقاص الوزن.

6: الصداع المزمن يصاحبه ألم شديد فى البطن.

س: ما طرق الوقاية من الاكتئاب عند الاطفال؟

ج:

1: تشجيع الطفل على المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية والرياضية وتكوين صداقات جديدة.

2: التقرب من الطفل والحديث معه دائما عن أحلامه وطموحاته.

3: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية المختلفة.

4: تنمية مواهب وقدرات الطفل وتشجيعه على النجاح فيها.