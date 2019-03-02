مُحرّرة في "الغارديان" تكشف طريقة إعداد الباذنجان المتبل

أكّدت آنا جونز الكاتبة في صحيفة "الغارديان" البريطانية، على أنّها تستمتع بالتجوّل في مراكش خلال الشتاء، مضيفة: "على الأقل مرة واحدة هذا الشتاء ذهبت للتجول في شوارع مراكش في المغرب، هناك شيء ما يجذبني للذهاب في أيام الشتاء؛ هناك شيء دافئ وسخي بشأن المغرب بالاضافة إلى الميزات المذهلة لطعامها حيث الاستخدام الحر للتوابل الحارة في الأطباق اللذيذة والنكهات الرائعة".

وأوضحت آنا جونز أنها صنعت هذا الأسبوع طبقين من أحب الوجبات التي أحبتها هناك، وهما الباذنجان المتبل وفطيرة فيلو الحلوة، وفي التقرير التالي توضح جونز طريقة إعداد الباذنجان المتبل المغربي مع جبن الحلوم وفطيرة فيلو بالبطاطا الحلوة بالتفصيل.

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الباذنجان المتبل مع جبن الحلوم

الإعداد: 5 دقائق

الطبخ: 30 دقيقة

يكفي: شخصان

المكونات:

ثمرتين من الباذنجان

600 غرام من الطماطم

ذرة كمون

ذرة بابريكا

زيت الزيتون

2 فصوص ثوم مقشرة ومفرومة ناعما

ملح وفلفل أسود

1 ملعقة صلصة طماطم

1 ملعقة خل النبيذ الاحمر

½ ملعقة صغيرة من السكر

200 غم جبن حلوم- شرائح طولية

قومي بتشويح الباذنجان إما تحت الشواية الساخنة على صينية مع زيت الزيتون، أو عن طريق تشويحه فوق موقده غاز، تأكدي من أنه استوى تماما، ثم اتركه ليبرد حتى يمكنك إزالة قشرته.

يمكنك القيام بسلق ثمرة من الطماطم (يمكن تخطي هذه الخطوة إذا كنت في عجلة من أمرك): قومي بتقشيرها ثم تغطيتها بالماء المغلي واتركيها لمدة 30 ثانية إلى دقيقة، ثم اتركيها لتبرد قليلا قبل تقشير الجلد ومن ثم قومي بفرمها ناعما.

قومي بتسخين التوابل في مقلاة حتى تفوح رائحتها، يُضاف الزيت والطماطم والثوم ويُقلب المزيج جيدا لبضع دقائق حتى تبدأ الطماطم في النضوج ومن ثم الخل والسكر، ثم ضعي الباذنجان المشوي على صلصة الطماطم واتركيه على نار خفيفة لمدة 20 دقيقة، حتى يزيد سمك المزيج قليلا.

سخّني صينية شواية على نار عالية في هذه الأثناء، واطبخي الحلوم عليها لمدة دقيقتين على كل جانب، ثم قدميها إلى جانب الباذنجان دافئة.

فطيرة فيلو بالبطاطا الحلوة

الإعداد: 15 دقيقة

الطبخ: ساعة و10 دقيقة

عدد الأفراد: 6-8

المكونات:

850 غ من البطاطس الحلوة، مقشرة ومقطعة إلى قطع صغيرة

1 ملعقة صغيرة من الكمون

½ ملعقة صغيرة قرفة

زيت الزيتون

الملح والفلفل الأسود

50 غرام زبدة غير مملحة

3 بصل أحمر كبير مقطع ناعم

1 قطعة بقدونس كبيرة، مفرومة ناعما

200 جم جبنة فيتا، مفتتة

حبات لوز

10 ورقات من الفطير

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تسخين الفرن على درجة حرارة 200، ضعي البطاطا والكمون والقرفة في صينية تحميص مع لمسة جيدة من زيت الزيتون، ثم اتركيها تتشوي لمدة 30 دقيقة، حتى تصبح لينة. بمجرد طهيها، اهرسها جيدا، أو ضعيها لفترة وجيزة في معالج الطعام حتى تصبح ناعمة .

في هذه الأثناء، تُسخّن الزبدة في قدر كبير من المقلاة ويقلّى البصل على نار متوسطة مع قليل من الملح والفلفل لمدة 25 دقيقة على الأقل، مع التحريك من وقت لآخر، حتى يصبح ذهبيا اللون.

يُضع البصل إلى هريس البطاطا الحلوة، ويُضاف البقدونس والفيتا واللوز ويُخلط المزيج.

ادهني مقلاة عميقة بسمك 20 سم مع الزبدة. قوم بفرشها بالزبدة الذائبة، ثم ضعي سبع أوراق من الفطير على قاعدة المقلاة. عادة ما تأتي في مستطيلات، لذلك حاولي وضعها في شكل نجمة، وقومي بتدوير الحواف قليلا لتشكيل نظرة فوضويّة حول حافة الفطيرة وخبزها لمدة 30 دقيقة، إلى أن يصبح لونها طريّا وذهبيا. اتركيها لتبرد ثم قدميها مباشرة من البطاطا الدافئة والسلطة الخضراء وبعض الروبيان واللبن الزبادي فوقها.

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