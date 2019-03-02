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تعد أزهار القرنفل من الأزهار الصغيرة بشكل نسبي والتي تميل الأزهار الخاصة بها إلى اللون البني وتعد من البهارات والتوابل التي يكثر استخدامها من قبل الكثير من الناس نظرا لطعمها اللاذع الذي تتمتع به، ويتمتع نبات أو أزهار القرنفل بالعديد من الفوائد والمكونات الهامة مما يجعله من الأشياء الأكثر استخداما ولها أستخدام في التراث الأمريكي أيضا خلال عطلات أعياد الميلاد فلا تقتصر استخداماته على الطعام فقط.

فوائد القرنفل للجنس

منذ القدم وقد تم تم اللجوء إلى القرنفل في التخلص من العديد من المشاكل الجنسية حيث قد أثبت قدرته في التعامل مع الكثير من المشاكل التي تخص العملية الجنسية، فهو يزيد من عملية تدفق الدم في الجسم وخاصة الأعضاء التناسلية ومن بين فوائدة بالنسبة للجنس ما يلي

1- التخلص من المشاكل الجنسية بشكل عام فقد أكدت الكثير من الدراسات على أن القرنفل من النباتات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المعادن والفيتامينات الهامة والبروتينات التي تعد أساس كل جسم فعند تناول القرنفل أو استخدامه مثل التوابل في الجسم من الأشياء التي تحسن من القدرة الجنسية بشكل كبير.

2- زيادة كبيرة في عدد الحيوانات المنوية فالقرنفل يحتوي على العديد من الفيتامينات الهامة التي لديها القدرة على السيطرة على زيادة ونشاط الحيوانات المنوية وأيضا زيادة حركتها، ولكن قد يوجد أسباب أخرى أدت إلى تلك المشكلة الجنسية لذا من الأفضل مراجعة الطبيب عند عدم الاستجابة إلى العلاج.

3- زيت القرنفل من الزيوت الطبيعية التي تزيد من قدرة العضو الذكري على الانتصاب وذلك من دهان الزيت على العضو مما يساهم في تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية.

4- كما يعد زيت القرنفل من الزيوت الفعالة في التخلص من مشاكل سرعة القذف والتي قد يعاني منها الكثير من الرجال نتيجة التوتر أو بعض المشاكل الجنسية، ومن خلال تناول مشروب القرفة مع الحليب مضاف إليها بعض وحدات من القرنفل من الممكن اليوم التخلص من مشكلة سرعة القذف.

5- كما أن القرنفل لايتوقف الفوائد الجنسية الخاصة به على الرجال فحسب بل يوجد له فوائد جنسية تخص السيدات فهو جيد في تحسين مستوى الإباضة ومن الممكن من خلاله التخلص من مشكلة العقم التي قد تعاني منها المرأة بجانب الدواء الموصوف من قبل الطبيب المعالج.

فوائد القرنفل العامة

كما ذكرنا من قبل فإن القرنفل من النباتات الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الهامة بالنسبة للجسم والمكونات الطبيعية التي لديها القدرة على تحسين حالة الجسم، ومن بين أهم الفوائد الطبيعية التي توجد في القرنفل ما يلي

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1- يقى الجسم من الإمساك حيث تعد مشكلة الإمساك واحدة من المشاكل الحادة التي يعاني منها مريض الجهاز الهضمي ومن السهل من خلال وضع القرنفل في المكونات الرئيسية الخاصة بالطعام من التخلص من مشكلة الإمساك على المدى كما يحتوي على الألياف الهامة والمفيدة للجهاز الهضمي.

2- مفيد في دعم جهاز المناعة ورفع قدرته على العمل فالقرنفل من الأشياء الطبيعية التي تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج وهو من الفيتامينات الهامة في زيادة مناعة الجسم.

3- التخفيف من قرحة المعدة أشارت الدراسات الحديثة على أن القرنفل وزيت القرنفل من الأشياء الطبيعية التي تساهم في زيادة المخاط المعدي ومن ثم التخلص من قرحات المعدة أو تقليل الأعراض التي يشعر بها المريض الذي يعاني من تقرحات في المعدة.

4- المحافظة على صحة العظام فتعد مشكلة هشاشة العظام من المشاكل التي تواجه كبار السن والأطفال خلال مرحلة النمو ويعد القرنفل من النباتات الطبيعية التي تساهم في المحافظة على صحة العظام نظرا لاحتوائه على المنجنيز والكالسيوم الهام في بناء العظام والمحافظة عليها من التعرض إلى المشاكل الصحية.

5- الحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم حيث يعد الأنسولين هو الهرمون المتحكم في زيادة نسبة السكر في الدم وقد وجدت الدراسات أن القرنفل من المكونات الطبيعية التي تعمل على تنشيط الأنسولين ومن ثم تحسين حالة مريض السكر.

6- تحسين حالة الكبد فقد أكدت الكثير من الدراسات الحديثة على أن القرنفل يحتوي على مركبات عديدة تحسن من صحة وحالة الكبد وقد أشارت الدراسات على أن تناول القرنفل يساهم في تقليل التعرض إلى الكبد الدهني ومقاومة الكثير من المشاكل التي قد يعاني منها.

فوائد القرنفل للشعر

كما يعد القرنفل أيضا من المكونات الأساسية اليوم التي تدخل في صناعة مستحضرات العناية بالشعر ومن بين الفوائد التي توجد به ما يلي:

1- يساهم القرنفل في تطويل الشعر خلال فترة زمنية قصيرة.

2- كما أن زيت القرنفل يعمل على زيادة كثافة الشعر.

3- كما أن للقرنفل مع وصفات العناية بالشعر فائدة كبيرة في إعادة لمعان الشعر وحيويته.

4- تقوية البصيلات والجذور ومن ثم تقليل تعرض الشعر إلى المشاكل الشائعة والتي من بينها التساقط والقشرة والتقصف.