"ديلى ميل": مرض السعال الديكى ينتشر فى لوس أنجلوس

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على انتشار مرض السعال الديكي في جميع أنحاء لوس أنجلوس ، ويصل الآن إلى مدارس كبيرة.وتم تشخيص حوالي 60 مراهقاً بالعدوى التنفسية الفيروسية "السعال الديكى" في مقاطعة لوس أنجلوس منذ نوفمبر الماضي، بجانب 30 حالة في جامعة هارفارد ويستليك، مما دفع ممرضات المدارس إلى إرسال الأطفال إلى منازلهم للحد من انتشار المرض.

وقال مسئولو الصحة العامة إنهم لا يعتقدون أن هذا الأمر يرجع إلى نقص التطعيمات ، كما هو الحال مع تفشي الحصبة، حيث إنه في جامعة هارفارد-ويستليك ، على سبيل المثال ، كان 18 فقط من أصل 1600 طالب لم يتلقوا اللقاح، بما في ذلك تطعيم “Tdap” الذي يساعد على صد السعال الديكي.

لكن فعالية اللقاح تتلاشى بعد خمس إلى عشر سنوات، مما يعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18 سنة لخطر أكبر للمرض من الأطفال الأصغر سنًا.

وقال "آري انجلبرج" ، المتحدث باسم وزارة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس ، لمجلة سيتي نيوز سيرفيس: "نادرا ما يكون السعال الديكى قاتلا في المراهقين والبالغين، الذين لديهم مناعة مبنية ، ولكنها يمكن أن تكون قاتلة عند الرضع".