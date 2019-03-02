شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحافظ على صحة الكلى خليك فى الطبيعى.. الشمس وفيتامين "د" والمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكلى هى أهم عضو فى الجسم، الذى يساعده فى التخلص من السموم المتراكمة داخله، وتساهم بشكل كبير فى شعور الشخص بتجديد خلايا الجسم، وأيضا النشاط والحيوية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح لتجنب حدوث أى مشاكل بها، وذلك وفقا لموقع "livestrong".

أكد التقرير أن تناول 3 لتر من الماء مقسمين على مدار اليوم من أفضل الحيل التى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ علي صحة الكلى، وأيضا عليك مراقبة لون البول فعندما يكون لون البول فاتح فهذا يؤشر إلى أن الكلى تعمل جيدا أما إذا كان غامق فعليك الانتباه وزيادة نسبة السوائل.

كما أوصى التقرير على ضرورة التعرض للشمس، للحصول على فيتامين "د"، لأن الدراسات الطبية الحديثة أكد دور هذا الفيتامين فى الحفاظ على صحة الكلى، والحد من حدوث أى مضاعفات لها.

وأخيرا أكد التقرير ضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومى لأنها تساهم فى تنظيم جميع أعضاء الجسم، وتحد من الإصابة بمشاكل فى الكلى، أو التعرض لأى مشاكل فى الكلى، ولذا أجعل الرياضة أسلوب حياة مميز لك ولصحتك.

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