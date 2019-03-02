شكرا لقرائتكم خبر عن النساء العاملات فى الشيفتات الليلية أكثر عرضة للدخول فى سن اليأس مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللاتى يعملن فى شيفتات ليلية أكثر عرضة بنسبة 9% للإصابة بانقطاع الطمث المبكر.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، هذا أمر مهم لأن النساء اللاتى انقطع الطمث عندهن مبكراً أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام وربما يعانون من مشاكل فيىالذاكرة.

وتتبع الباحثون أكثر من 80 ألف ممرضة عملوا فى نوبات ليلية على مدى 22 عامًا، ووجد الباحثون ارتفاع خطر انقطاع الطمث المبكر عن اللاتى عملن ما يقرب من عامين فى نوبات عمل ليلية.

وأوضح الباحثون أن النساء اللاتى يعطلن ساعات جسمهن البيولوجية من خلال البقاء فى الليل لهن مستويات أقل من هرمون الميلاتونين "هرمون النوم"، الذى يعتقد بعض الخبراء أنه مهم للمبيضين.

لكن قد يكون أيضا الإجهاد والتعب من العمل الليلى الذى يعطل مستويات هرمون الأستروجين ويغرق النساء فى سن اليأس فى سن مبكرة.

وقال الدكتور "ديفيد ستوك" الذى قاد الدراسة من جامعة دالهوزى فى كندا: "هذه هى أول دراسة تربط بين التحولات الليلية الدورية والعمر عند انقطاع الطمث، ووجدنا ارتباطًا معتدلًا لكن مهمًا".