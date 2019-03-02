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من أجل أن يحدث الحمل ، يجب أن يلتقي السائل المنوي مع البويضة . يبدأ الحمل رسمياً عندما تزرع البويضة المخصبة في بطانة الرحم . يستغرق الأمر من 2-3 أسابيع بعد ممارسة الجنس حتى يحدث الحمل .
كيف يحدث الحمل لدى المرأة
الحمل هو في الواقع عملية معقدة للغاية لديها عدة خطوات . كل شيء يبدأ مع خلايا الحيوانات المنوية وهي الخلايا المجهرية التي تتم في الخصيتين . يختلط السائل المنوي مع السوائل الأخرى لصنع المني ، والذي يخرج من القضيب أثناء القذف . الملايين والملايين من الحيوانات المنوية يخرج في كل مرة تقوم فيها بإنزال السائل ، ولكن لا يتطلب الأمر سوى خلية واحدة من الحيوانات المنوية تلتقي بالبويضة حتى يحدث الحمل .
رحلة التخصيب حتى الحمل
المرحلة الأولى
البويضة يعيش في المبيض ، والهرمونات التي تتحكم في الدورة الشهرية تتسبب في نضج عدد قليل من البويضات كل شهر . عندما تكون البويضة ناضجة ، فهذا يعني أنها جاهزة للتخصيب بواسطة خلية منوية . هذه الهرمونات أيضا تجعل بطانة رحمك سميكة واسفنجية ، مما يجعل جسمك جاهزًا للحمل .
المرحلة الثانية
في منتصف الدورة الشهرية تقريبًا ، تخرج بويضة ناضجة من المبيض ، وتسمى الإباضة أو التبويض وتنتقل عبر قناة فالوب نحو الرحم . وتتدلى البويضة لمدة 12-24 ساعة تقريبًا ، تتحرك ببطء عبر قناة فالوب ، لترى ما إذا كان أي حيوان منوي حول. إذا كان السائل المنوي يدخل في المهبل ، يمكن لخلايا الحيوانات المنوية أن تسبح من خلال عنق الرحم والرحم إلى قناتي فالوب ، وتبحث عن بويضة . لديهم ما يصل إلى 6 أيام للعثور على بيضة قبل أن يموتوا .
المرحلة الثالثة
عندما تنضم خلية منوية مع بويضة ، يطلق عليها اسم الإخصاب . التخصيب لا يحدث على الفور . بما أن الحيوانات المنوية يمكن أن تنسكب في الرحم وقناة فالوب لمدة تصل إلى 6 أيام بعد ممارسة الجنس ، فهناك ما يصل إلى 6 أيام بين الجنس والإخصاب .
المرحلة الرابعة
إذا اتحدت الخلية منوية إلى البويضة ، فإن البويضة المخصبة تتحرك أسفل قناة فالوب نحو الرحم . يبدأ في الانقسام إلى المزيد والمزيد من الخلايا ، وتشكيل كرة لأنها تنمو. تصل كرة الخلايا (تسمى الكيسة الأريمية) إلى الرحم بعد حوالي 3-4 أيام من التخصيب .
المرحلة الخامسة
تطفو كرة الخلايا في الرحم لمدة يومين إلى ثلاثة أيام أخرى . إذا كانت كرة الخلايا موصلة ببطانة الرحم ، فإنها تسمى عملية الغرز عندما يبدأ الحمل رسميًا .
المرحلة السادسة
يبدأ الغرز عادة بعد حوالي 6 أيام من الإخصاب ويستغرق حوالي 3-4 أيام حتى يكتمل . يتطور الجنين من خلايا في داخل الكرة . تتطور المشيمة من الخلايا الموجودة على السطح الخارجي للكرة .
المرحلة السابعة
عندما تزرع البويضة المخصبة في الرحم ، فإنها تطلق هرمونات الحمل التي تمنع بطانة الرحم من التخلص على شكل دورة شهرية ، وهذا هو السبب في أن الناس لا يحصلون على دورات شهرية عندما يكونون حوامل . إذا لم تلتقي بويضتك بالحيوانات المنوية ، أو إذا لم تزرع البويضة الملقحة في الرحم ، فلا حاجة إلى بطانة سميكة من الرحم ، وتنزل البطانة من جسمك خلال الدورة الشهرية . قد يصل إلى نصف عدد البويضات المخصبة لا تزرع في الرحم بشكل طبيعي حيث يخرجون من جسمك خلال الدورة الشهرية .
كيف يحد الحمل في توأم
هناك طريقتان يمكن أن يحدث بها الحمل في التوائم . تتم التوائم المتطابقة عندما تنقسم بويضة واحدة مخصبة بالفعل إلى أجنة منفصلة . لأن التوائم المتماثلة تأتي من نفس الحيوان المنوي والبيضة ، لديهم نفس المادة الوراثية DNA وتبدو متشابهة تمامًا . التوائم غير المتماثلة (وتسمى أيضا التوائم “الأخوية”) ، تتم عندما يتم تخصيب بويضتين منفصلتين بواسطة حيوانان منفصلان ، وتزرع البويضات المخصبة في الرحم . يمكن أن يحدث هذا إذا أطلق المبيض أكثر من بويضة واحدة ، أو من خلال أخذ أنواع معينة من علاجات الخصوبة لتنشيط المبيض . التوائم غير المتماثلة لها مواد وراثية مختلفة تمامًا DNA، وعادة لا يبدو التوأم متشابهان . إنها أكثر أنواع التوائم شيوعًا .
ما هي أعراض الحمل المبكرة
كثير من الناس يلاحظون الأعراض مبكرا في فترة الحمل ، ولكن البعض الآخر قد لا يكون لديهم أي أعراض على الإطلاق .
العلامات الشائعة وأعراض الحمل يمكن أن تشمل :
تأخر الدورة الشهرية .
تورم الثدي أو الحلمات .
الغثيان و / أو القيء .
الشعور بالتعب .
الانتفاخ .
الإمساك .
تبول أكثر من المعتاد .
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