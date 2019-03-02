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من أجل أن يحدث الحمل ، يجب أن يلتقي السائل المنوي مع البويضة . يبدأ الحمل رسمياً عندما تزرع البويضة المخصبة في بطانة الرحم . يستغرق الأمر من 2-3 أسابيع بعد ممارسة الجنس حتى يحدث الحمل .

كيف يحدث الحمل لدى المرأة

الحمل هو في الواقع عملية معقدة للغاية لديها عدة خطوات . كل شيء يبدأ مع خلايا الحيوانات المنوية وهي الخلايا المجهرية التي تتم في الخصيتين . يختلط السائل المنوي مع السوائل الأخرى لصنع المني ، والذي يخرج من القضيب أثناء القذف . الملايين والملايين من الحيوانات المنوية يخرج في كل مرة تقوم فيها بإنزال السائل ، ولكن لا يتطلب الأمر سوى خلية واحدة من الحيوانات المنوية تلتقي بالبويضة حتى يحدث الحمل .

رحلة التخصيب حتى الحمل

المرحلة الأولى

البويضة يعيش في المبيض ، والهرمونات التي تتحكم في الدورة الشهرية تتسبب في نضج عدد قليل من البويضات كل شهر . عندما تكون البويضة ناضجة ، فهذا يعني أنها جاهزة للتخصيب بواسطة خلية منوية . هذه الهرمونات أيضا تجعل بطانة رحمك سميكة واسفنجية ، مما يجعل جسمك جاهزًا للحمل .

المرحلة الثانية

في منتصف الدورة الشهرية تقريبًا ، تخرج بويضة ناضجة من المبيض ، وتسمى الإباضة أو التبويض وتنتقل عبر قناة فالوب نحو الرحم . وتتدلى البويضة لمدة 12-24 ساعة تقريبًا ، تتحرك ببطء عبر قناة فالوب ، لترى ما إذا كان أي حيوان منوي حول. إذا كان السائل المنوي يدخل في المهبل ، يمكن لخلايا الحيوانات المنوية أن تسبح من خلال عنق الرحم والرحم إلى قناتي فالوب ، وتبحث عن بويضة . لديهم ما يصل إلى 6 أيام للعثور على بيضة قبل أن يموتوا .

المرحلة الثالثة

عندما تنضم خلية منوية مع بويضة ، يطلق عليها اسم الإخصاب . التخصيب لا يحدث على الفور . بما أن الحيوانات المنوية يمكن أن تنسكب في الرحم وقناة فالوب لمدة تصل إلى 6 أيام بعد ممارسة الجنس ، فهناك ما يصل إلى 6 أيام بين الجنس والإخصاب .

المرحلة الرابعة

إذا اتحدت الخلية منوية إلى البويضة ، فإن البويضة المخصبة تتحرك أسفل قناة فالوب نحو الرحم . يبدأ في الانقسام إلى المزيد والمزيد من الخلايا ، وتشكيل كرة لأنها تنمو. تصل كرة الخلايا (تسمى الكيسة الأريمية) إلى الرحم بعد حوالي 3-4 أيام من التخصيب .

المرحلة الخامسة

تطفو كرة الخلايا في الرحم لمدة يومين إلى ثلاثة أيام أخرى . إذا كانت كرة الخلايا موصلة ببطانة الرحم ، فإنها تسمى عملية الغرز عندما يبدأ الحمل رسميًا .

المرحلة السادسة

يبدأ الغرز عادة بعد حوالي 6 أيام من الإخصاب ويستغرق حوالي 3-4 أيام حتى يكتمل . يتطور الجنين من خلايا في داخل الكرة . تتطور المشيمة من الخلايا الموجودة على السطح الخارجي للكرة .

المرحلة السابعة

عندما تزرع البويضة المخصبة في الرحم ، فإنها تطلق هرمونات الحمل التي تمنع بطانة الرحم من التخلص على شكل دورة شهرية ، وهذا هو السبب في أن الناس لا يحصلون على دورات شهرية عندما يكونون حوامل . إذا لم تلتقي بويضتك بالحيوانات المنوية ، أو إذا لم تزرع البويضة الملقحة في الرحم ، فلا حاجة إلى بطانة سميكة من الرحم ، وتنزل البطانة من جسمك خلال الدورة الشهرية . قد يصل إلى نصف عدد البويضات المخصبة لا تزرع في الرحم بشكل طبيعي حيث يخرجون من جسمك خلال الدورة الشهرية .

كيف يحد الحمل في توأم

هناك طريقتان يمكن أن يحدث بها الحمل في التوائم . تتم التوائم المتطابقة عندما تنقسم بويضة واحدة مخصبة بالفعل إلى أجنة منفصلة . لأن التوائم المتماثلة تأتي من نفس الحيوان المنوي والبيضة ، لديهم نفس المادة الوراثية DNA وتبدو متشابهة تمامًا . التوائم غير المتماثلة (وتسمى أيضا التوائم “الأخوية”) ، تتم عندما يتم تخصيب بويضتين منفصلتين بواسطة حيوانان منفصلان ، وتزرع البويضات المخصبة في الرحم . يمكن أن يحدث هذا إذا أطلق المبيض أكثر من بويضة واحدة ، أو من خلال أخذ أنواع معينة من علاجات الخصوبة لتنشيط المبيض . التوائم غير المتماثلة لها مواد وراثية مختلفة تمامًا DNA، وعادة لا يبدو التوأم متشابهان . إنها أكثر أنواع التوائم شيوعًا .

ما هي أعراض الحمل المبكرة

كثير من الناس يلاحظون الأعراض مبكرا في فترة الحمل ، ولكن البعض الآخر قد لا يكون لديهم أي أعراض على الإطلاق .

العلامات الشائعة وأعراض الحمل يمكن أن تشمل :

تأخر الدورة الشهرية .

تورم الثدي أو الحلمات .

الغثيان و / أو القيء .

الشعور بالتعب .

الانتفاخ .

الإمساك .

تبول أكثر من المعتاد .