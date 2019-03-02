انت الان تتابع موضوع اعراض الحمل قبل الدورة .. حسب الايام والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إذا كنت قد تخلصت من وسائل منع الحمل وبدأت في محاولة الحمل ، فهناك بعض الأعراض التي تساعدك على التعرف إذا كنت تمرين بأعراض ما قبل الدورة الشهرية أم العلامات المبكرة للحمل ، إذا كنت لا تستطيعين الانتظار لإجراء اختبار الحمل المنزلي ، يمكنك ملاحظة هذه العلامات قبل موعد الدورة الشهرية .

علامات الحمل المبكرة

إلى أن تقومين بإجراء اختبار الحمل ، لا توجد طريقة لتوقع النتائج ، ولكن تجربة أعراض الحمل المبكرة هذه ، قبل موعد الدورة الشهرة قد تعني أنك أصبت :

– تغيرات في الثدي

غالباً ما يكون الثدي الجزء الأول من الجسم الذي يحصل على الرسالة عندما تلتقي الحيوانات المنوية بالبويضة . قد يشعر بعض النساء بإحساسهن بالوخز والتقرح والامتلاء في الثدي بل وحتى يصبح مؤلمًا في غضون أيام من الحمل مع بدء مستويات الإستروجين في الارتفاع. ومع ذلك ، فإن هذه التغييرات قد لا تبدو مختلفة تمامًا عن تغيرات ثدي الدورة الشهرية ، تبدو التغيرات أكثر وضوحا بعد موعد الدورة الشهرية .

– سواد الحلقات الملونة

إليك تغيير واحد في ثدييك لا يمكن الخلط بينه وبين الدورة الشهرية : قد تلاحظين أن الهالات لديك (الدوائر حول حلماتِكِ) داكنة وتزيد في القطر في الأسابيع التي تلي الحمل. قد تكتشفين أيضًا نتوءات صغيرة ظهرت على الهالونات (الغدد التي ستؤدي في النهاية إلى تليين الحلمات للرضاعة ). كل من هذه التغييرات يمكن فقط أن تكون في حالة الحمل. ومع ذلك ، فإن علامات الحمل المبكرة هذه يمكن أن تستغرق أسابيع حتى تظهر ، ولن تلاحظها جميع النساء.

– الشعور بالتعب

مع كل هذا العمل الذي يصب في تكوين الطفل ، بالإضافة إلى وجود مستويات أعلى من هرمونات الحمل ، يمكن أن يجعلك أول أربعة أشهر من الحمل تشعرين بالنعاس . ضعي في اعتبارك ، على الرغم من ذلك ، يمكن أن تعني حالة النوام أيضًا أنك تعانين من ارتفاع ضغط الدم أو زيادة الضغط أو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم.

– الغثيان

بعد أيام قليلة من الحمل ، قد تبدئين في الحصول على (غثيان الصباح) بسبب اندفاع هرمونات الحمل الجديدة – على الرغم من أن الغثيان يرجح رأسه القبيح بعد مرور أربعة أسابيع ، عندما تكونين حاملاً في الأسبوع السادس. مرة أخرى ، لا يشعر الجميع بالغثيان. يمكن أن يكون أيضا علامة على متلازمة ما قبل الدورة الشهرية ، وعلة في المعدة أو التسمم الغذائي.

– الحساسية للروائح

بعض النساء حديثات الحمل أبلغن عن شعور قوي بالرائحة في وقت مبكر بسبب زيادة مستويات الأستروجين. مرة أخرى ، مع ذلك ، يمكن أن يكون الأنف الأكثر حنكًا من المعتاد تأثيرًا جانبيًا لمتلازمة ما قبل الدورة الشهرية .

– الانتفاخ

الانتفاخ هو واحد من أعراض متلازمة الدورة الشهرية الأقل محبة – ولكن يمكن أن يكون أيضا علامة على زيادة البروجسترون الناجم عن الحمل الذي يبطئ الجهاز الهضمي الخاص بك ، ويسبب انحصار الغاز داخل الأمعاء.

– تكرار البول

إذا وجدت فجأة أنك بحاجة للتبول ، مثل ، طوال الوقت ، يمكن أن يكون علامة مبكرة من الحمل قبل الدورة الشهرية. بمجرد أسبوعين من الحمل – في الوقت الذي تحصلين فيه عادة على الدورة الشهرية – تبدأ الكليتين بالعمل لتصفية النفايات الزائدة في دمك من الطفل . يبدأ الرحم المتنامي أيضًا بالضغط على المثانة وزيادة مستويات البروجسترون ، مما يؤدي إلى الحاجة المتكررة (أو الثابتة) للبول.

– ارتفاع درجة حرارة الجسم القاعدية (BBT)

إذا كنت قد قمت بالفعل بتتبع درجة حرارتك ، فأنت تعرفين أنها تزداد عادةً حول وقت الإباضة مع ارتفاع مستويات البروجسترون. وتنخفض عندما يكون لديك الدورة الشهرية. ولكن إذا كنت حاملا ، ستبقى درجة حرارة جسمك مرتفعة من الإباضة طوال فترة الحمل. احسبي 18 يومًا متتاليًا أو أكثر من درجات الحرارة المرتفعة بعد الإباضة ، وهي علامة جيدة أنك حاملا .

– مخاط عنق الرحم

إذا ثم تحقق من وجود مخاط عنق الرحم : وإذا أصبح كريمًا وظل على هذا النحو بعد الإباضة ، فمن الجيد أنك ستحصلين على اختبار إيجابي للحمل.

متى يمكن الحصول على أعراض الحمل قبل الدورة الشهرية

بعض النساء يعانين من أعراض الحمل المبكر الشائعة مثل ثديي العطاء أو الغثيان أو التعب أو الحساسية للرائحة أو الانتفاخ في غضون أيام بعد الحمل ، أو حوالي أسبوع ونصف قبل الموعد المقرر للوصول. الأعراض الأخرى ، مثل تكرار البول ، قد لا تظهر حتى في الوقت الذي من المفترض أن تظهر فيه الدورة الشهرية. قد لا تلاحظين أو تكونين قادرة على تأكيد أعراض الحمل المبكرة الأخرى – مثل التغييرات في هالات الحلمة الخاصة بك ، والتفريغ المهبلي الدسم باستمرار ، و ارتفاع درجة الحرارة – لبضعة أسابيع. وتذكري أن الكثير من النساء لا يعانين من أي من هذه الأعراض.

الفرق بين اعراض الحمل ومتلازمة ما قبل الدورة الشهرية

معظم أعراض الحمل المبكرة قبل الدورة الشهرية ، تشبه الآثار الجانبية لمتلازمة ما قبل الحيض ، ومع ذلك ستلاحظين فقط التغيرات في هالات الحلمات ( تبدو أكثر قتامة وأوسع ووعرة) إذا كنت حاملا ، كما أن ارتفاع مستوى الإباضة بشكل متواصل وإفرازات المهبل الدهنية هي أيضا علامات موثوقة نسبيا على الحمل ، لكنها بالتأكيد ليست مقاومة للخداع .

على خلاف ذلك ، فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت أعراض الحمل المبكر الأخرى (الغثيان ، الثدي الرقيق ، الإرهاق ، الانتفاخ ، الحساسية للرائحة ، الخ) ناتجة عن حمل أو متلازمة ما قبل الحيض هو الاستمرار حتى تتمكني من إجراء اختبار الحمل.

متى يجب إجراء اختبار الحمل

على الرغم من أنك قد تشعرين بأعراض الحمل المبكر قبل الدورة الشهرية ، إلا أنه يتعين على معظم النساء الانتظار لمدة أسبوعين في المتوسط ​​من وقت إباضة نتيجة اختبار الحمل المنزلي الإيجابي. اختبارات الحمل المنزلية تقيس مستويات هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمي البشري (hCG). يشق هذا الهرمون المنتج من المشيمة طريقه إلى البول مباشرة بعد بدء الجنين في الرحم ، بعد ستة إلى 12 يومًا من التخصيب. يمكنك البدء في استخدام معظم اختبارات الحمل المنزلي بمجرد اكتشاف hCG في البول – وعادة لا تكون مستويات الهرمون الموجهة للغدد التناسلية المشيمية عالية بما يكفي للاختيار من خلال اختبار الحمل المنزلي حتى موعد الدورة الشهرية.

يفضل الانتظار أسبوع بعد موعد الدورة الشهرية للحصول على نتائج دقيقة تصل إلى 99% .