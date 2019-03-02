انت الان تتابع موضوع مواضع حجامة دوالي الساقين بالصور والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تعتبر دوالي الساقين من أكثر الحالات الشائعة ، تظهر على الساقين في صورة عروق زرقاء أو بنفسجية اللون ، وتنتشر في منطقة الساقين حيث تظهر فيها الصمامات كالعقد ، يرافق ذلك شعور بالألم والثقل ، بالإضافة إلى التورم في منطقتي القدم والكاحل في بعض الأحيان ، إلى جانب تشوه المنظر الجمالي للجسم . يصبح الجميع عرضة للإصابة بدوالي الساقين مع التقدم في العمر .

أنواع دوالي الساقين

1- الدوالي الأولية

– ضعف الأوردة : الذي يصاحبه تضخم مع الضغط العادي عليهما .

– ضعف خلفي : الذي يسبب تضخم في الأوردة .

2- الدوالي الثانوية

تحدث نتيجة العديد من الأسباب منها

– أورام الحوض .

– تجلط الأوردة الموجودة في الأرجل .

أسباب الإصابة بدوالي الساقين

– الجينات والعوامل الوراثية .

– التقدم في العمر ، حيث يقل معه بروتين الكولاجين ، بروتين الأليستين المكونين لجدران الأوعية مما يسبب الإصابة بالضعف .

– زيادة الوزن التي يزيد معها الضغط على جدران الأوعية ، بالإضافة إلى الوقوف لفترات طويلة متواصلة بدون أخذ استراحة .

– ارتداء الملابس الضيقة لا سيما على منطقة البطن والحوض، الأمر الذي يعيق صعود الدم نحو القلب.

– الحمل أيضا يزيد من الضغط على أوعية الرحم .

أعراض الإصابة بدوالي الساقين

– الشد العضلي .

– تورم وانتفاخ الأوعية .

– الشعور بألم ودفء في الساقين وخاصة مع الوقوف طويلا .

– ظهور لون داكن تحت الجلد نتيجة تجمع الدم في الأوردة .

كيفية الوقاية من الإصابة بدوالي الساقين

– التحريك المستمر للساقين لا سيما عند الجلوس ولوقت طويل.

– الإقلاع عن التدخين.

– المشي المستمر.

– رفع القدمين عالياً كلما أمكن ذلك، ويفضل أن يكون الرفع إلى فوق مستوى القلب.

– ارتداء الجوارب الضاغطة والمخصصة لعلاج الدوالي.

– القيام بممارسة تمارين البطن بعد المشي.

– الحفاظ على الممارسة اليومية للتمارين الرياضية.

– التقليل من تناول الأطعمة الدهنية والأطعمة كثيرة الملح.

طرق علاج دوالي الساقين

تتوفر مجموعة واسعة من خيارات العلاج الأقل توغلا من العمليات الجراحية مثل:

– استخدام حقن كيميائي لعلاج الأوردة.

– استخدام جراحة الليزر باستخدام الطاقة الضوئية لعرقلة الوريد.

– استخدام الحرارة وموجات التردد الراديوي لعلاج الأوردة.

– جراحة الأوردة بالمنظار حيث يتم إدخال المنظار من خلال شق صغير لعرقلة الوريد.

العمليات الجراحية

في حالة إذا كانت الدوالي تسبب للمصاب الكثير من الألم، وتعيقه عن ممارسة الحياة بشكل طبيعي، فقد يحاول الطبيب إجراء جراحة لعلاج الدوالي وهي من العلاجات الاقل شيوعًا بسبب توفر خيارات أحدث.

الحجامة

هي وسيلة علاجية أخذت من السنة النبوية وقد حث عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، نظرا لما فوائد صحية عديدة فهي تقوم بوقاية للجسم من جميع الأمراض ، والحجامة تتم عبر استعمال كؤوس زجاجية تعمل على امتصاص الدم الفاسد والغير المفيد خارج الجسم “كالشوائب الدموية وكريات الدم الحمراء الهرمة الموجودة في دمِ الإنسان، وقد نصح العلم الحديث باستخدام الحجامة لما فيها من فوائد، والأن سنتحدّث عن أثر الحجامة في علاج العروق الزرقاء في الرجلين (دوالي الساقين) .

علاج دوالي الساقين بالحجامة

– تتمثل وظيفة الحجامة عموما في سحب الدم من الأوعية الدموية، الأمر الذي يمنع الدم من الركود، وبالتالي يقي من الإصابة بجلطات أو الإصابة بشد عضلي .

– تساعد الحجامة على تقوية صمامات الأوردة نظراً لقدرة الحجامة على توصيل الدم لجدران الأوعية الضعيفة.

– تخليص الجسم من التجمعات الدموية المتراكمة تحت الجلد، وهي السبب لظهور اللون الداكن في الساقين.

– تزيد مادة (NO) نيتريك أكسيد، من وصول المواد الغذائية للأوردة، وبالتالي تقلل من تعرضها للأورام، وتقوي جدرانها الخارجية.

– يجب الانتباه من عمل الحجامة على الدوالي بصورة مباشرة في حال تضخمها الشديد، فهذا يتسبب بتضخمها ويزيد من حدوث النزيف نتيجة زيادة الضغط على جدران الأوردة.

أماكن الحجامة لعلاج دوالي الساقين

بالنسبة للنقاط التي تجرى عليها الحجامة لعلاج مرض دوالي الساقين فهذه هي النقاط كاملة من خلال الصور أدناه توضح الاماكن بدقة سواء من الامام او الخلف. ويمكن إجراء حجامة لهذه النقاط في اكثر من حصة.