انت الان تتابع موضوع تمارين لمرونة الجسم للمبتدئين للبنات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هناك مجموعة من التمارين عند ممارستها بشكل يومي تزيد من ليونة ومرونة عضلات الجسم ، مما يمنحكِ الرشاقة والخفة والليونة التي تريديها ، ننصحك بعمل هذه التمارين ثم الاستراحة بين كل تمرين و التمرين الذي يليه لمدة دقيقة على الأقل .

تمارين ليونة ومرونة الجسم للمبتدئين

التمرين الأول

في هذا التمرين عليك ثني جسدكِ قليلا للأسفل مع وضع الزراعين على الخصر ، ثم اجعلي إحدى قدميك أمام الأخرى ثم قومي بالتبديل بين قدميك للأمام وللخلف وكرري هذا التمرين عشرين مرة .

التمرين الثاني

اجعلي إحدي قدميك متقدمة عن الأخرى بخطوة ، ثم قوم بثني القدم الأمامية التي تقدمت بها خطوة لتصنعي زاوية 90 درجة ، عندها ستُفرد القدم الأخرى تلقائيا إلى الخلف ، احملي كرة بين يديك ثم انظري إلى الجهة اليمني بجسدك كله ، عودي مرة أخري وقفي بشكل مستقيم وبدلي بين قدميك وتقدمي هذه المرة خطوة بقدمك التي كانت بالخلف ، وافعلي نفس الخطوات السابقة ، كرري هذا التمرين عشر مرات كل قدم خمس مرات .

التمرين الثالث

اجعلي كل قدم من قدميك في جه واحدة لليمين والأخرى لليسار ، ثم قوم بثني إحداهما لتأخذ شكل زاوية 90 درجة ، والقدم الأخرى قوم بمدها باستقامة عكس القدم الأولى ، اثني جسدك قليلا ثم اثني مؤخرتك للخلف قليلا واجعلي يديكِ متشابكتين ، ثم كرري هذه الحركة لعشرين مرة وبدلي بين قدميك في كل مرة .

التمرين الرابع

احضري بعض الأوزان ثم احملي ما تستطيعي حمله منهم ، ثم قفي على قدم واحدة وافردي جسدك وقدمك الأخرى ليصنعوا زاوية 90 درجة مع القدم التي تقفين عليها ، افردي جسدك قدر المستطاع واجعل يديك والأوزان في توازي مع القدم التي تقفي عليها .

التمرين الخامس

نامي على الأرض وارفعي قدميك لأعلى ، ثم قومي بلمس أصابع قدميك بيديك ، ثم حاولي جذب قدميك نحو معدتك ، إن لم تستطيعي يمكنك عمل نفس الخطوات بفارق أن تمسكي ركبتيك بيديك ثم تقومي بثني قدميك ناحية معدتك .

التمرين السادس

هذا التمرين يختلف عن سابقيه ، أولا ثبتي قدميك جيدا على الأرض ثم اثني جسدك كأنك سوف تجلسي لكن لا تلمس الأرض ، اجعلي ظهرك مفرودا ومستقيما ، اجعلي ثقل جسدك كله على فخذيك ومعدتك ، استمري في هذه الوضعية لمدة ثلاث دقائق ، ثم ارتاحي دقيقة وكرري التمرين مرة أخرى ، يفضل تكرار التمرين عشر مرات .

التمرين السابع

التمرين السابع يسمى تمرين الحديد ، وفيه مددي جسمك على الأرض واجعلي قدميك وركبتيك يلمسان الأرض ، ثم قومي برفع جسدك عن الأرض تحديدا رفع منطقة الجزع ، وسيكون الحمل كله على عضلات جلوتيس ، كرري هذا التمرين ثلاثون مرة ، يفيد هذا التمرين في التخلص من دهون البطن .

التمرين الثامن

في هذا التمرين قومي بالاستناد على إحدى ساقيك على الأرض مع وضع ركبة الساق الأخرى أيضا على الأرض ، وقومي برفع هذه الساق على الأريكة واستمري على هذا الوضع لمدة ثلاث إلى أربع دقائق ، يعمل هذا التمرين على تقوية عضلات الركبة بالإضافة إلى عضلات جلوتس .

التمرين التاسع

في هذا التمرين ستحتاجين إلى طاولة لكي تمارسيه ، كل ما عليكِ فعله هو رفع إحدى قدميك على الطاولة واثني هذه القدم لتأخذ شكل زاوية 90 درجة ، ضعي يدك على هذه القدم لكي تثبتها على هذه الوضعية لمدة دقيقتين ، كرري هذا التمرين خمس عشرة مرة ، هذا التمرين مفيد جدا لكلا من عضلات الساقين وعضلات الفخذين .

التمرين العاشر

هذا التمرين سهل للغاية ، كل ما عليك فعله هو جعل يديك خلف ظهرك ، ثم قومي بمد زراعيك للخلف بأقسى تحمل ، هذا التمرين مفيد جدا في ليونة ومرونة الذراعين كما يعمل على تقوية مفاصل الكتفين وتقوية عضلات الظهر .