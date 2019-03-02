انت الان تتابع موضوع قطرة لوميجان للحواجب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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تعد مشاكل الشعر واحدة من المشاكل التي عاني منها الجميع سواء بنات أو ذكور ، كما انها واحدة المشاكل التي تقع في عالم التجميل ، حيث تتراوح درجات تلك المشكلة بين المشاكل الخفيفة و المتوسطة ، فإذا كنت تريد كثافة في الحواجب ، فيجب أن تبحث عن العوامل التي تسبب هذا الأمر ، كما يمكن أن يتم التخلص من تلك المشاكل من خلال المواد الطبيعية ، فتكون المواد الطبيعية أفضل بكثير من إدخال مواد صناعية و مواد كيميائية إلى الحواجب ، كما ان الخلطات الطبيعية أيضا لها دور كبير في الحفاظ على جمال العيون ، و ذلك على الرغم من خوف البعض منا من استخدام المواد الغذائية لوضعها على البشرة ، إلا أنها تأتي بنتائج إيجابية كبيرة.
قطرة لوميجان للحواجب
تمثل تلك القطرة واحدة من أفضل القطرات التي يتم استخدامها كعلاج للمياه البيضاء ، و لمشاكل ارتفاع ضغط الدم في العين ، و بالتالي فلا يتم استخدامها فقط في الحواجب بل أيضا الرموش ، حيث يوجد أيضا حالة مرضية شهيرة يتم استخدام تلك القطرة بها ، و يكون من خلال تكثيف الرموش و الشعر بشكل ملحوظ ، و ذلك نتيجة لما يحدث من تشرب الأجفان من المادة الفعالة التي بالقطرة ، و قد أكدت العديد من الدراسات أن هناك تأثير واضح و كبير لقطرة لوميجان ، يستخدم في تطويل الحواجب و الرموش ، كما أكدت الدراسات أيضا أنه يتم استخدامه من خلال الرجال من أجل العمل على تطويل الرموش.
كيف تعمل قطرة لوميجان على الشعر
– إن الشعرة في الجسم يمر بمختلف المراحل و الدورات ، كما يمكننا أن نقوم بتقسيم تلك المراحل إلى ثلاثة من المراحل و الدورات الأساسية ، و كما مرحلة النمو و التي بها تبدأ الشعر في الخروج من البصيلة ، تستمر تلك المرحلة ربما لسنوات متتالية ، حيث تصل الشعرة لأقصى طول لها.
– بينما تكون المرحلة الثانية هي تلك المرحلة التي بها تثبت الشعرة لمدة أسابيع ، و لا تزداد في تلك الفترة طولا ، و تمثل المرحلة الأخيرة هي المرحلة التي يحد بها سقوط الشعرة بشكل طبيعي ، و تكون تلك الخطوة هي التي بها تستعد البصيلة في الشعر من أجل انتاج شعرة جديدة ، و تكون الدورة تبدأ من جديد.
– كما يمكن أيضا استخدام قطرة لوميجان في علاج مشاكل تساقط الشعر ، و ذلك بكونه في المراحل المبكرة ، حيث يمكن من خلاله علاج مختلف مشاكل الشعر بشكل عام ، و لكن يفرض أن يتم استخدامه في مراحل مبكرة من أجل علاج مشاكل الشعر الخفيف ، و لكن يجب التنويه أيضا إلى ان استخدام القطرة لا يكون سوى للتكثيف ، و لكن لا يتم استخدامها كعلاج للمشاكل الخاصة بالشعر ، و فد كانت هناك العديد من الدراسات الحالية حول القطرة.
كيفية استخدام قطرة لوميجان
– هناك العديد من الطرق التي من خلالها يتم استخدام القطرة ، و لكن في البداية تكون المرحلة الأولى هي مرحلة غسل الوجه بشكل جيد من جميع مستحضرات التجميل ، و بالأخص منطقة العينين ، بالإضافة إلى التأكيد على وصول الدواء إلى الجذور و الرموش في حالة عدم ارتداء عدسات لاصقة أو ملونة.
– و يتم استخدام القطرة من خلال الفرشاة الدقيقة ، و هي واحدة من المواد التي يتم استخدامها مع مستحضرات التجميل ، ويجب أن تكون الفرشاة نظيفة ، و يجب أن تكون معقمة ، و ذلك من أجل الحماية من جميع العدوى البكتيرية ، و لكن يجب العلم أن القطرة في حين أن تتسرب بعيدا عنها يجب أن يتم مسحها بسرعها ، حيث زيادة لمس المحلول إلى الوجه يعمل على تكثيف الشعر ، و بالتالي فيزداد كميات الشعر بالوجه ، و يجب أن يتم استخدام القطرة فقط لتطويل الرموش.
– كما يمكن استخدام القطرة للحواجب ، و ذلك في حين أن تكون الحواجب خفيفة ، و لكن يفضل أن يتم وضع قطرات من القطرة على الفرشاة في المكان المراد به إزالة الشعر ، و يجب العلم ان القطرة لا يتم استخدامها فقط للمرأة بل أيضا للرجال ، و يجب العلم أن تلك القطرة تستخدم لتطويل الشعر وليس إزالة الشعر.
تحذيرات عن استخدام قطرة لوميجان
– لا تستخدمها إذا كان لديك حساسية من مكوناتها النشطة.
– لا تستخدمها أثناء الحمل أو الإرضاع.
– بشكل عام ، ينبغي استخدامها تحت إشراف الطبيب.
– لا ينصح باستخدامها للمرضى الذين يعانون من قصور كبدي أو كلوي أو تنفسي.
– لا تستخدم مع العدسات اللاصقة.
– يفضل البقاء بعيدًا عن الشمس وعند درجة حرارة أقل من 25 درجة.
– يجب عليك التخلص منها وشراء واحدة جديدة بعد 4 أسابيع من اليوم الذي يتم فيه فتح القطرة.
– إذا شعرت بأي أعراض غريبة ، فتوقف عن استخدامها واذهب إلى الطبيب على الفور.
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