تعرفي أضرار الإفراط فى تناول القرفة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - القرفة لا تسبب مشاكل صحية عندما يتم تناولها ضمن الكمية المسموح بها وبطريقة معتدلة، ولكنها على الرغم من ذلك تحتوى على مكونات نشطة يمكن أن تسبب آثارًا جانبية، خاصةً إذا كانت مركزة، قد يعانى بعض الأشخاص من حساسية زيت القرفة بسبب وجود مادة تسمى الكومارين، والتي يمكن أن تسبب تلف الكبد إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

مكونات القرفة

المكونات النشطة في القرفة تشمل ، الفلافونويد و الكومارين، حيث تعمل الفلافونيدات كمضادات للأكسدة وقد تساعد أيضًا في الوقاية من السرطان، ويعتبر زيت سينامالديهيد الأساسي هو المسئول عن نكهة القرفة ورائحتها القوية، وقد يمتلك أيضا خصائص مضادة للالتهابات ، ومضاد للفيروسات ومضاد للبكتيريا، يحتوي الكومارين على خصائص مضادة للتجلط ، لذلك يمكن أن يؤثر على قدرة الدم على التجلط.

آثار جانبية للقرفة

ردود الفعل السلبية للقرفة وفقا لموقع " healthyeating" تبدأ عند زيادة عدد الجرعات عن 6 جرام فى اليوم، ، فيمكن أن يسبب زيت القرفة إحساس حارق عندما يتم وضعه على الجلد مباشرةً، وأنواع الحلوى التي تحتوي على الكثير من القرفة يمكن أن تهيج الأنسجة داخل الفم.

إذا كنت لديك حساسية من الكومارين وتتناول الكثير من القرفة ، يمكن أن يسبب مرض بالكبد أو يجعل حالتك أسوأ إذا كان لديك بالفعل مشاكل في الكبد.

1- زيادة معدل القلب

في معظم الأحيان، قد يزداد معدل ضربات القلب عندما تتنفس مباشرة زيت القرفة لأنه قوى للغاية، لذا تجنب فتح الزجاجة وتنفس زيت القرفة مباشرة إذا كنت تعاني من مرض في القلب، لأن هناك احتمال لزيادة معدل ضربات القلب .

2- ضيق التنفس نتيجة الحساسية من القرفة

إذا كنت تعانى من حساسية من القرفة، يمكن أن تسبب بعض ردود الفعل في بعض الناس مثل: ضيق التنفس، الدوخة، أو اضطراب المعدة، أو سيلان الأنف، أو ألم في العينين، أو اضطراب في المعدة، أو الوجه، أو تورم اليد، والارتباك، وانخفاض ضغط الدم والغثيان.

إذا حدث لك رد فعل تحسسى توقف عن تناول القرفة على الفور، في بعض الأحيان، يمكن أن يحصل الرضيع على رد فعل إذا كان لدى الأم بعض القرفة أثناء الرضاعة.

3- يحفز انقباضات الولادة عند الحامل

يجب على النساء الحوامل عدم تناول القرفة، وذلك لأن القرفة يمكن أن تحفز انقباضات الولادة ، لذا يجب عدم تناول القرفة خلال فترة الحمل، خاصة زيت القرفة المركز.