فيديو معلوماتى.. كيف تتحدث مع طفلك عن الموت دون التأثير على نفسيته؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لا يعرف الكثيرون كيفية التحدث مع الأطفال عن الموت أو إخبارهم بنبأ وفاة أحد المقربين، ومن خلال الفيديو المعلوماتى نقدم نصائح نفسية حول التحدث مع الطفل عن الموت، بحسب موقع Good Housekeeping.كيف تتحدث مع طفلك عن الموت؟
- لا تجب على كل أسئلته ويمكن أن تقول له "لا أعرف لماذا حدث هذا".
- طمأنه وأشعره أنك بجانبه دوما
ـ تحدث معه عن الموت من خلال حكايات الحيوانات
ـ احكى قصة وفاة الكلب فى الشارع بسبب حادث سيارة
- تجنب الكذب وكن واضحاً عند ذكر سبب الوفاة
- اخبر طفلك أن جميع الكائنات الحية ستموت
- لا تخبر طفلك أن الشخص الذى مات نائم فى السماء أو سافر
ـ توقع الكثير من المشاعر والمخاوف عند معرفته بنبأ الوفاة
قد يشعر بالحزن أو الغضب أو الاكتئاب أو اللامبالاة
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