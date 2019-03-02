شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل ايه لو كلت شوك السمك من غير ما تاخد بالك.. اعرف التصرف الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه كثيرٌ منا مشكلة ابتلاع شوكة أثناء تناول وجبة السمك، خاصة حينما تعلق الشوكة فى حلقك، وهو ما يسبب لك الألم والإزعاج، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التصرف مع ابتلاع شوكة السمك وحينما تعلق فى حلقك، بحسب ما ذكر موقع "only my health".

-إذا علقت شوكة السمك في حلقك، فستجد ألما في الرقبة، السعال، صعوبة البلع، سعال الدم، وإحساس غريب في الحلق، وحينها لا تحاول أن تأكل طعام أكثر لدفع الشوكة أو استخدام أي أدوات لإخراجها لأن هذا يمكن أن يزيد الأمر سوءاً، وبدلاً من ذلك يجب أن تجرب بعض النصائح التالية ..



الموز

تناول الموز

تناول قطعة كبيرة من الموز بعد ابتلاع شوكة السمك يجعل الموز يمسك بالشوكة ويدفعها إلى أسفل المعدة.



زيت الزيتون

زيت الزيتون

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي يمكن أن تساعدك على التخلص من عظم السمكة، وكل ما عليك القيام به هو ابتلاع 1-2 ملاعق من زيت الزيتون، مما يجعل من السهل ابتلاع الشوكة.

السعال

في بعض الأحيان، السعال يساعدك على التخلص من شوكة السمك العالقة في مؤخرة الحلق، يجب أن يكون السعال بالقوة الكافية ليخرج من الحلق.

الخبز والماء

نقع قطعة من الخبز في الماء لفترة وجيزة ثم بلع قضمة كبيرة يدفع الشوكة إلى إلى أسفل حلقك.

الخل

الخل حامضي، لذا فإنه يمكن أن يكسر الشوك أو العظم إلى قطع ويسهل ابتلاعه، لذا اخلطي ملعقتين من الخل في كوب من الماء واشرب ملعقة من هذا المزيج.





-الذهاب إلى الطبيب

عندما لا تخرج شوكة السمكة حتى بعد تجربة أشياء كثيرة، حاول زيارة الطبيب لفحصها، في بعض الأحيان يعلق الشوك في مكان آخر، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قم بزيارة الطبيب على الفور إذا كان الألم شديداً.

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