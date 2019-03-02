شكرا لقرائتكم خبر عن الإسعافات الأولية عند انخفاض درجة حرارة الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل تقلبات الطقس، وبرودته يشعر الكثيرون بانخفاض بدرجة حرارة الجسم، ونجد أن الكثيرين يصابون بتجميد الأطراف، وعدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

وقدم التقرير المنشور عبر موقع " medicalnewstoday." أهم الاسعافات الأولية عند تعرض الشخص لانخفاض في درجة حرارة الجسم، ومنها:

- أول النصائح هي أخذ الشخص لمكان دافيء، مع ضرورة تشغيل التدفئة حتي يشعر بالدفيء وبيداء الجسم بذهاب البرودة بالجسم.

-عليك تغطية جسم الشخص الذي يعاني من انخفاض حرارة جسمه بالبطانية واللحاف حتي يشعر الجسم بتدفئة.



حرارة الجسم

-عليك إعداد مشروب دافيء يحتوي علي العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، فينصح بتحليته بالعسل الأبيض، ويمكنك تقديم مشروب كالزنجبيل أو الشاي أو القرفة بالحليب فهي من المشروبات التي تمد الجسم بالتدفئة.

-في بعض الأحيان يحتاج المريض لأخذ محاليل علاجية في الوريد، وذلك للتخلص والقضاء علي البرودة التي يشعر بها في الجسم.

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-في حالة الخروج في الطقس شديد البرودة عليك تجنب ذلك عن طريق تناول الطعام الغني بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والإكثار من السوائل، وأهم نصيحة هي ارتداء الملابس الثقيلة.

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