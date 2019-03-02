شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الثوم والألوفيرا لعلاج قرح الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرح الفم من المشاكل الصحية الشائعة، وهى عدوى فيروسية تسبب بثور مليئة بالسوائل حول الفم والشفتين والخدين والأنف، وتؤثر على المظهر كما أنها مؤلمة وتنقل العدوى، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الثوم والألوفيرا لعلاج قرح الفم، بحسب موقع "goodzing".



قرح الفم

وتحدث قرح الفم فى الغالب بسبب الإصابة بفيروس الهربس البسيط، وهناك أشياء تسبب قرح الفم منها الإصابة بالحمى والإجهاد أو الشعور بالتعب والإرهاق أو التغيرات الهرمونية أو ضعف جهاز المناعة.

وعلى الرغم من أن قرح الفم قد تختفى خلال بضعة أيام دون علاج، يمكنك استخدام هذه الوصفات للتخلص منها فى أسرع وقت.



الثوم

وصفة الثوم

الثوم يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات التي يمكن أن تساعد في علاج البثور والقرح الناتجة عن الحمى، بالإضافة إلى ذلك يحتوى الثوم على عوامل مضادة للالتهابات تقلل من التورم والالتهاب وتسرع شفاء القرح.

الطريقة:

قشر فصّ الثوم الطازج، ثم أقسمه لنصفين. ضعه على المنطقة المصابة وكرر هذا الأمر من 3 إلى 5 مرات في اليوم.



الالوفيرا

وصفة الألوفيرا

تحتوي الألوفيرا على الإنزيمات ومضادات الأكسدة والمعادن والأحماض الدهنية التي تساعد في علاج الأمراض الجلدية مثل قرح الفم ومنع المزيد من العدوى.

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الطريقة:

ضع كمية صغيرة من جل الصبار أو الألوفيرا فى وعاء زجاجى. -استخدم قطعة قطن نظيفة ثم ضع الجل مباشرة على قرح الفم.استخدم الألوفيرا على مدار اليوم لتسريع عملية الشفاء وتخفيف الألم.

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