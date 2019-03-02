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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تزايد الحديث مؤخرا عن البروبيوتيك وهى البكتيريا النافعة لصحة الجهاز الهضمى ولها فوائد صحية عديدة، منها تحسين الهضم والمناعة، وتوجد فى عدد من الأطعمة منها: الزبادى واللبن الرايب، ويمكن تناولها أيضا مكملات غذائية أو أقراص، فى هذا التقرير نقدم نصائح يجب أن تعرفها قبل تناول مكملات البروبيوتيك، بحسب تقرير نشره موقع women health .



أشياء يجب أن تعرفها قبل تناول مكملات البروبيوتيك

بكتيريا أشياء يجب أن تعرفها قبل تناول مكملات البروبيوتيك

١- مكملات البروبيوتيك لا تبقى فى أمعائك لفترة طويلة

عند تناول البروبيوتيك فإنها لا تستمر في معدتك فترة طويلة، حيث تمر عبر القناة الهضمية بعد أن تنتهى من وظيفتها لقتل البكتيريا الضارة، لذا إذا كنت تهدف إلى تحقيق فائدة صحية من البروبيوتيك ، فستحتاج إلى تناولها يوميًا تقريبًا.

٢- الحرارة يمكن أن تقتل بكتيريا البروبيوتيك

البروبيوتيك كائنات حية دقيقة يمكن أن تموت عندما يكون الجو حارًا جدًا ، لذا يجب وضع هذه الأقراص فى الثلاجة، ويجب التأكد من تاريخ صلاحية هذه المكملات.



البكتريا

٣- الأفضل تناول البروبيوتيك من خلال الطعام

تحتاج البكتيريا الموجودة في أمعائك لتناول الطعام أيضًا، لذا يجب تناول البروبيوتكس ، والكربوهيدرات غير القابلة للهضم التي تغذي البكتيريا الصديقة ومساعدتهم على التكاثر، لذا ينصح بتناولها يومياً على شكل طعام وليس مكملات، لأنه من الصعب الحصول على الكمية المطلوبة من المكملات الغذائية، و توجد البريبايوتكس في دقيق الشوفان الكامل، الموز ، البصل ، الثوم ، والهليون.

٤- قد لا تعمل مكملات البروبيوتيك معك كما عملت مع صديقك

التركيب الجرثومي لكل شخص فريد من نوعه مثل بصمة الإصبع يتأثر بالعمر و الوراثة ، والجنس، على سبيل المثال ، وجد دراسة بجامعة تكساس في أن الميكروبات التي تعيش في أحشاء الذكور والإناث تتفاعل بشكل مختلف مع نفس النظام الغذائي.