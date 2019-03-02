رجيم الموز والماء الدافئ مفيد في حرق الدهون المتراكمة

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لانقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من جسمك اتّبعي هذه الحمية الغذائية التي تعتمد على رجيم الموز والماء الدافئ. بإمكانك تحقيق هذا الهدف وخسارة حوالي 5 كيلوغرامات من وزنك خلال أسبوع واحد، إذا اتبعت رجيم الموز لانقاص الوزن بوقت قياسي ومضمون؟ تابعي معنا الوصفة التالية:
في الصباح:
• فور استيقاظك من النوم وقبل أن تتناولي طعام الفطور تناولي ثمرتين من الموز وكوبين من الماء الدافئ.
• احرصي على تطبيق هذه الوصفة بانتظام ودقة لأسابيع عدة.
• رجيم الموز يساعد على تحفيز عملية الأيض لديك وبالتالي على خسارتك الكثير من الوزن بطريقة فعالة.
في النهار:
• تناولي مأكولات صحية قدر الإمكان، لكن لا تأكلي أي نوع من الطعام بعد الساعة 6 مساء.
• لا تتناولي السكاكر والحلويات والدهون المشبعة لأنها تمنعك من تحقيق هدفك المنشود.
• لتعزيز عمل جهازك الهضمي، اشربي كمية كبيرة من الماء خلال النهار، لتمنعي احتباس الماء وتراكم الدهون في جسمك.
فوائد الموز
• الموز فاكهة مغذية وغنية بالمعادن والفيتامينات الضرورية، ولديه الكثير من الخصائص الصحية الأخرى، وهو يشكل جزءًا مهماً من أنواع رجيم أخرى كثيرة فعالة ومفيدة.
• أظهرت نتائج دراسة علمية أنّ تناول 24 غراماً منالموز يومياً وعلى امتداد 4 أسابيع يساعد على انقاص الوزن وعلى تحسين الاستجابة للأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.
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