رجيم الموز والماء الدافئ مفيد في حرق الدهون المتراكمة

لانقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من جسمك اتّبعي هذه الحمية الغذائية التي تعتمد على رجيم الموز والماء الدافئ. بإمكانك تحقيق هذا الهدف وخسارة حوالي 5 كيلوغرامات من وزنك خلال أسبوع واحد، إذا اتبعت رجيم الموز لانقاص الوزن بوقت قياسي ومضمون؟ تابعي معنا الوصفة التالية:

في الصباح:

• فور استيقاظك من النوم وقبل أن تتناولي طعام الفطور تناولي ثمرتين من الموز وكوبين من الماء الدافئ.

• احرصي على تطبيق هذه الوصفة بانتظام ودقة لأسابيع عدة.

• رجيم الموز يساعد على تحفيز عملية الأيض لديك وبالتالي على خسارتك الكثير من الوزن بطريقة فعالة.

في النهار:

• تناولي مأكولات صحية قدر الإمكان، لكن لا تأكلي أي نوع من الطعام بعد الساعة 6 مساء.

• لا تتناولي السكاكر والحلويات والدهون المشبعة لأنها تمنعك من تحقيق هدفك المنشود.

• لتعزيز عمل جهازك الهضمي، اشربي كمية كبيرة من الماء خلال النهار، لتمنعي احتباس الماء وتراكم الدهون في جسمك.

فوائد الموز

• الموز فاكهة مغذية وغنية بالمعادن والفيتامينات الضرورية، ولديه الكثير من الخصائص الصحية الأخرى، وهو يشكل جزءًا مهماً من أنواع رجيم أخرى كثيرة فعالة ومفيدة.

• أظهرت نتائج دراسة علمية أنّ تناول 24 غراماً منالموز يومياً وعلى امتداد 4 أسابيع يساعد على انقاص الوزن وعلى تحسين الاستجابة للأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.