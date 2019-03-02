شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. أطعمة قد تسبب الصدفية.. اللحم الأحمر والألبان منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصدفية هو مرض مناعي ذاتي يصيب الجلد، لذا هناك الكثير من العوامل التى تؤثر عليه ومنها نوعيات الطعام المختلفة التى يجب تجنبها عندما يكون هناك أي أعراض.

يمكن أن تؤدي الأطعمة الضارة التي تسبب الصدفية وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" إلى تفاقم الوضع بشكل أسوأ، وقد تبين أن الأشخاص الذين يعانون من الصدفية هم في الواقع أكثر عرضة للاكتئاب ، والقلق ، وهذا يمكن أن يؤدي أيضا إلى أفكار الانتحار.

ما هى الصدفية

تؤثر الصدفية فعليًا على جهاز المناعة، وتأتي من خلايا التائية في الجسم، يتم تصميم الخلايا التائية بشكل مثالي من أجل حماية الجسم البشري من أي عدوى أو مرض، فعندما يعاني شخص ما من الصدفية ، تصبح الخلية التائية نشطة ، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي مهم جدا في أي نوع من أنواع المرض ومنها الصدفية.



اطعمة تسبب الصدفية

أطعمة تسبب الصدفية وتزيد أعراضهاالجلوتين والخميرة

هناك قدر كبير من الشك فيما يتعلق بالجلوتين والخميرة ، ودورها في الصدفية، فتشير الأبحاث إلى أن أولئك الذين يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية (الذي يتميز بنوع من الحساسية تجاه الجلوتين) ، قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بالصدفية، لذا يوصى بتناول نظام غذائى خالى من الجلوتين لهؤلاء الأشخاص، لأنها قد تؤدي تزيد من حدة الأعراض.

الخميرة أيضا طعام يمكن أن يقع في فئة الأطعمة المسببة للصدفية، حيث يشعر بعض المرضى بأن الخميرة تؤدي إلى تفاقم حالة الصدفية.



اللحوم الحمراء مليئة بالدهون

اللحم الأحمر

الآن من المعروف أن اللحوم الحمراء تقع ضمن المواد الدهنية والتى يمكن أن تسبب التهاب ، والصدفية هى مرض التهابى، ويمكن أن تساعد الأطعمة المضادة للالتهابات في الطبيعة فى السيطرة على أعراضها.

الألبان ومنتجاتها

لأن الألبان عالية الدسم يمكن أن تسبب الالتهاب ، فمن المستحسن عدم تناولها خاصة إذا كنت تعانى من حساسية الجلد ، يمكن أن يحاول المرضى الذين يعانون من الصدفية خفض استهلاك الحليب الكامل ، والجبن كامل الدسم ، وبدلاً من ذلك يمكن اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم لتخفيف أعراض الصدفية.



البان كاملة الدسم ومشتقاتها

الوجبات السريعة

عادة ما يتم تجنب الأطعمة السريعة فيها من قبل الجميع بشكل عام لتأثيرها على الكثير من أجهزة الجسم وتسبب تراكم للدهون والكولسترول ، ولكن يجب تجنبا بشكل خاص من قبل مرضى الصدفية، الوجبات السريعة تحتوى على مستويات عالية من الدهون والنشويات والسكريات وهو ما يعزز الالتهاب، لذا فأن الأطعمة السريعة تندرج تحت فئة الأطعمة المسببة للصدفية.

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