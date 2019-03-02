شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الحصبة أهمها الفيروس الروبيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصبة مرض شديد العدوى يسببه فيروس الروبلا، ومع ذلك ، إذا دخلت الحصبة إلى منطقة لم يتعرض فيها الناس أبداً ، فقد تكون النتيجة مدمرة.



أسباب الحصبة

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، يعمل التطعيم على منع العديد من حالات الحصبة في جميع أنحاء العالم، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 2.6 مليون شخص لم يتعاطون اللقاح يموتون كل عام بسبب الحصبة.

حقائق سريعة عن الحصبة

فيما يلي بعض النقاط الرئيسية حول الحصبة.

الحصبة هي حالة شديدة العدوى

حدد العلماء 21 سلالة من فيروس الحصبة

يمكن أن تشمل أعراض الحصبة العيون المائية والعطس والسعال الجاف

لا يوجد علاج محدد للحصبة، والوقاية خير من العلاج

يجب على النساء الحوامل عدم أخذ اللقاح



أسباب الحصبة

أسباب الحصبة

الحصبة مرض فيروسي يمكن أن ينتشر بسرعة، وتعرف أيضًا باسم الحصبة أو الموربيلي يسببها فيروس الروبلا ، وهو مرض مستوطن ، يعني أنه موجود باستمرار في مجتمع ، ويطور العديد من الناس مقاومة ضده، وهي حالة غير سارة ولكنها تمر عادة دون علاج خلال 7 إلى 10 أيام، وبعد نوبة الحصبة ، يكسب الشخص مناعة لبقية حياته، ومن غير المرجح أن يصاب بالحصبة مرة ثانية.

أعراض الحصبة

وغالبا ما تلاحظ الحصبة من خلال البقع.

تشمل أعراض الحصبة دائماً الحمى وواحدًا على الأقل من الثلاثة التالية:

سعال

زكام ، أو سيلان الأنف

التهاب الملتحمة

تظهر الأعراض بعد حوالي 9 إلى 11 يومًا بعد الإصابة الأولية.

وقد تشمل الأعراض الأخرى ما يلي: