اعراض الحمل أبرزها تأخر الدورة الشهرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك بعض التغيرات المشتركة والتى قد تشك المرأة من خلالها أنها حامل، أبرزها الغثيان والدوخة وتأخر الدورة الشهرية، ولكن هناك نساء قد لا تدرك الحمل إلا بعد أشهر منه.



الحمل

5 علامات للحمل المبكر

فيما يلي 5 علامات شائعة جدا للحمل المبكر، قد تواجه النساء كل هذه الأعراض أو بعضها أو لا شيء منها، وذلك لأن أعراض الحمل تختلف من امرأة إلى أخرى وفقا لتقرير موقع " pregnancybirthbaby"

1- تأخر الدورة الشهرية:

انقطاع الدورة الشهرية أو تأخرها هو العلامة الأكثر وضوحا لحدوث الحمل ومع ذلك ، فهي ليست دائما علامة على الحمل، قد تؤثر عوامل أخرى وتؤدى على تأخر الدورة الشهرية مثل الإجهاد ، التمارين المفرطة ، اتباع نظام غذائي ، عدم توازن الهرمونات بالجسم.



تاخر الدورة الشهرية من أعراض الحمل

2- دخول الحمام بشكل متكرر:

حتى قبل تأخر الدورة الشهرية ، أوضحت العديد من النساء الحوامل أنهن بحاجة إلى التبول بصورة كبيرة، لدجة قد تضطر المرأة للنهوض أثناء الليل للذهاب إلى الحمام، بسبب إفراز هرمون الحمل عند زرع الجنين الذى يسبب الشعور بحاجة متكررة للتبول المتكرر.



دخول الحمام بشكل متكرر

3- التعب:

الشعور بالتعب الشديد هو علامة مبكرة جدًا على الحمل، لأن التعب يكون نتيجة المستويات العالية من هرمون البروجسترون.



اعراض الحمل منها الغثيان

4- الغثيان فى الصباح:

معظم النساء الحوامل يعانين من الغثيان الصباحى خلال أوقات النهار المختلفة، يمكن أن يبدأ الغثيان من أسبوعين إلى شهرين بعد الحمل، قد تعانى أيضا نصف النساء الحوامل من القيء.



اعراض الحمل منها التهاب الثدى

5- التهاب الثديين :

في فترة الحمل يبدأ شكل الثدى فى التغير وتبدأ تخرج إفرازات منه على نحو متزايد والشعور ببعض الألم فيه، كما يتغير لون الحلمة إلى لون داكن قليلا وتتضخم أيضا تمهيدا لقدوم الجنين، عندما يعتاد جسم المرأة على الزيادة في هرمونات الحمل يهدأ الألم قليلا.



اعراض الحمل التعب منها

علامات أخرى على الحمل

العلامات الأخرى للحمل يمكن أن تشمل:

النزيف :

بعض النساء يعانين من وجود بعض البقع أو إفرازات بنية من المهبل، يمكن أن يحدث هذا الاكتشاف في الوقت الذي تحدث فيه الفترة العادية ويمكن أن يستمر لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع.

الرغبة الشديدة في تناول الطعام والجوع المستمر:

قد تشعر بعض النساء في الرغبة في تناول أطعمة معينة ، ويشعرن باستمرار بالجوع ، أو ربما قد تتجنبين أطعمة كنت تتناوليها في السابق.



الصداع احد اعراض الحمل

الشعور بطعم معدني في الفم:

تشكو العديد من النساء من الشعور بطعم معدني في الفم خلال المراحل المبكرة من الحمل.

الصداع والدوار:

الصداع ومشاعر الدوخة والدوار هى أمور شائعة خلال الحمل المبكر ، وتحدث نتيجة التغيرات الهرمونية والتغيرات في حجم الدم فى الجسم أثناء الحمل.



النزيف الخفيف من اعراض الحمل الاولى

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