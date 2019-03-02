شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكيوى عديدة ابرزها تقوية الجهاز المناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكيوى من أشهي الفوكه التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ويطلق عليه المعجزة نتيجة لما يحتويه من فيتامينات وعناصر هامة لك ولجسمك، يستخدم الكيوي لتزيين الجاتو والتورت، وأيضا يقدم كمقبلات في بعض الدول، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائده الهامة للجسم والشعر والبشرة، وذلك وفقا لموقع " only my health".

فوائد الكيوي

أشار التقرير، إلي أن الكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين "سي"، الذي يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالأمراض المناعية المختلفة، وأيضا يرجع لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بمرض السرطان بأنواعه وأشكاله المختلفة.

أكد التقرير، أن الكيوي من الفواكه الغنية بنسبة عالية من الألياف، وهذا يجعله من الفواكه الهامة التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد، كما أنها تزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة، وليس فقط أنها تحتوي علي الألياف فيصبح دوره التخلص من الوزن الزائد، بل تناوله يساهم في تنظظيم نسبة السكر بالدم، وأيضا الكولسترول الضار، ولذا فهي من الفواكه التي تحد من الأمراض المزمنة وأيضا تعمل علي تقليل فرص الإصابة بها.

إذا كنت تعاني من الأرق وعدم القدرة علي أخذ قسط جيد وكافي من النوم، فعليك تناول فاكهة الكيوي قبل النوم، لأنها تعمل علي ارتخاء العضلات، ولذا عليك تناول ثمرة منه قبل النوم بساعتين للحصول علي نوم هاديء، هذا ما نصح به التقرير.

الكيوي من أهم الفواكه التي تساهم بشكل كبير في الحد من الإصابة بالعسر الهضمي، وأيضا تحد من الإصابة بمشاكل القولون، ولذا فتناولها يحافظ علي صحة المعدة والأمعاء، كما انها من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحد من حدوث أي مشاكل في ضغط الدم، فتناوله يقلل من ارتفاع نسبته، ويعمل علي تظبيط نسبته، كما أنه ينشط خلايا الدورة الدموية بالجسم، ويحد من حدوث أي مشاكل به، وذلك وفقا للتقرير.

كما أوضح التقرير، إلي أن تناول الكيوي يساهم بشكل كبير في تنظيم الجسم من السموم المتراكمة داخله، كما أنه مضاد للبكتيريا والفيروسات، ويحد من الإصابة بالجلطات.

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