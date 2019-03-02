شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الاسهال بالدواء أو الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الاسهال من الأمراض التي يصاب بها الكثيرون، ويرجع السبب لتناول أطعمة دسمة أو غير نظيفة، وينتج عن ذلك تكوين فيروسات والبكتريا الضارة في المعدة والتي تسبب الاصابة بالاسهال، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "healthline" الطبي علاج الاسهال.

اعراض الاسهال

عند الاصابة بالاسهال يعاني الكثيرون بألم شديد في المعدة يصاحبة الهبوط والدوخة وعدم القدرة علي التركيز، وكثرة الدخول للحمام، ويكون البراز مائل للسوائل، ومغص شديد في لمعدة، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، وقد يصل الأمر لدم أثناء التبرز، وغثيان والرغبة في القيء.

اسباب الاسهال

أشار التقرير، إلي وجود العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالاسهال، ومنها الإسراف في تناول الأطعمة الدسمة أي المليئة بالدهون، أو التعرض لطيار من الهواء الشديد الذي يتسبب في الإصابة بالإسهال، أو التعرض لنزلة فيروسية تعد أيضا من أبرز الأسباب، كما أن تناول طعام ملوث يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بالاسهال، ولذا عليك تجنب ذلك والتأكد من نظافة الطعام.

علاج الاسهال

وأكد التقرير علي وجود العديد من طرق العلاج الخاصة بالإصابة بالإسهال، منها الطعام والعلاج الدوائي، فقد يصل الأمر لتناول العديد من الأدوية كالمضادات الحيوية للتخلص والقضاء على الفيروس المتواجد والمسبب في الإصابة بالإسهال.

وقدم التقرير العديد من الأطعمة الهامة والتي تساهم في القضاء علي الإسهال كالموز، والأرز والتفاح والبطاطس المسلوقة، فجمعها أطعمة تساهم بالإمساك المعدة وتقضي علي شدة وحدة الإسهال، ولذا عليك تناولها.

وأكد التقرير، علي أنه في حالة عدم توقف الإسهال عليك يا عزيزي استخدام المضادات الحيوية للقضاء علي البكتريا والفيروس المسبب للإصابة به، الالتزام بها تجنبا لحدوث جفاف بالجسم.

كما نصح التقرير، علي ضرورة تناول السوائل بكثرة تجنبا لحدوث او الاصابة بالجفاف خلال فترة الاسهال، والحفاظ علي الجسم.

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