تناول الموز والماء الدافئ مفيد في حرق الدهون المتراكمة

رجيم الموز هذا تخسيس لجسمك بوقت قياسي ومضمون؟ تابعي معنا الوصفة التالية:

رجيم الموز سهل جداً

لانقاص الوزن وحرق الدهون المتراكمة في مناطق مختلفة من جسمك اتّبعي هذه الحمية الغذائية التي تعتمد على الموز والماء الدافئ. بإمكانك أن تحقيق هذا الهدف وخسارة حوالي 5 كيلوغرامات من وزنك خلال أسبوع واحد، إذا اتبعت النصائح التالية:

في الصباح:

• فور استيقاظك من النوم وقبل أن تتناولي طعام الفطور تناولي ثمرتين من الموز وكوبين من الماء الدافئ.

• احرصي على تطبيق هذه الوصفة بانتظام ودقة لأسابيع عدة.

• رجيم الموز يساعد على تحفيز عملية الأيض لديك وبالتالي على خسارتك الكثير من الوزن بطريقة فعالة.

في النهار:

• تناولي مأكولات صحية قدر الإمكان، لكن لا تأكلي أي نوع من الطعام بعد الساعة 6 مساء.

• لا تتناولي السكاكر والحلويات والدهون المشبعة لأنها تمنعك من تحقيق هدفك المنشود.

• لتعزيز عمل جهازك الهضمي، اشربي كمية كبيرة من الماء خلال النهار، لتمنعي احتباس الماء وتراكم الدهون في جسمك.

فوائد الموز

• الموز فاكهة مغذية وغنية بالمعادن والفيتامينات الضرورية، ولديه الكثير من الخصائص الصحية الأخرى، وهو يشكل جزءًا مهماً من أنواع رجيم أخرى كثيرة فعالة ومفيدة.

• أظهرت نتائج دراسة علمية أنّ تناول 24 غراماً منالموز يومياً وعلى امتداد 4 أسابيع يساعد على انقاص الوزن وعلى تحسين الاستجابة للأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.