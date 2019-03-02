شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تمنع حصوات المرارة بطرق طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث الحصوات المرارية عندما تترسب المواد الصلبة في المرارة، و المرارة هي عضو صغير يقع تحت الكبد الذي يحتوي على الصفراء، وهو سائل يساعد في عملية الهضم.

تتشكل الحصوات المرارية وفقا لموقع " everydayhealth" عندما يكون هناك خلل في تكوين مادة الصفراء، ويمكن أن يحدث الترسب الثابت بسبب وجود الكثير من الكولسترول والبيليروبين أو كليهما معا، حصوات المرارة التي تتكون من الكولسترول هي النوع الأكثر شيوعا بين الناس.



الحصوات المرارية

أعراض الحصوات المرارية

يمكن أن تسبب الحصوات المرارية ألمًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن، هذا الألم يكون سريعا جداً ومفاجئا لا يدوم طويلاً، وقد تشمل الأعراض الأخرى:

القيء.

ألم في الكتف الأيمن.

الغثيان.

التجشؤ المستمر.

لون بول غامق.

عسر الهضم.

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كيفية منع الحصوات المرارية

يمكن الوقاية من حصوات المرارة بشكل طبيعي، من خلال اتخاذ بعض بعض الاحتياطات لتجنب إمكانية الخضوع للجراحة وتشمل تلك الطرق:



الحصوات المرارية علاجها

تناول نظام غذائى صحى

النظام الغذائي الصحي والمتوازن هو الحل النهائي لمنع تكوين حصوات فى المرارة، مكون من الفواكه والخضروات والحبوب والمكسرات ، يجب أن لا تلتزم فقط بالفاكهة والخضروات وتتناول جميع المواد الغذائية المختلفة ولكن تجنب الدهون السيئة ،وتناول مزيد من الألياف قدر الإمكان.

فقدان الوزن تدريجيا

السمنة هي السبب الأساسى لكثير من الأمراض، لذا فأن الحفاظ على الوزن الصحي هو أفضل طريقة على المدى الطويل للسيطرة على حصوات المرارة، حيث تؤدي السمنة إلى ارتفاع مستويات الكولسترول الذي يمكن أن يؤدي إلى تكوين حصوات في المرارة.



الحصوات المرارية وفقدان الوزن

ممارسة التمارين الرياضية

تشير دراسات مختلفة إلى أن التمارين الرياضية المنتظمة أو اليوجا يمكن أن تقلل من فرص الإصابة بالحصوات المرارية، لانها تساعد فى الحفاظ على الوزن، بالإضافة إلى منع العديد من الأمراض الأخرى ، الالتزام بما لا يقل عن 30 دقيقة من التمارين يوميا تكفي لمنع تكوين حصوات فى المرارة وبقية الجسم.

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