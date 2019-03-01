شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون من الآمن استخدام معقم اليدين بدلا من الماء والصابون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لاشك أن غسل اليدين بالماء والصابون لا يزال خط الدفاع الأول ضد الكثير من الكائنات الحية التي تسبب الأمراض، ولكن عندما لا تتمكن من الوصول إلى الحوض، يمكن لمطهر اليد مقاومة هذه البكتيريا أيضًا، بما في ذلك الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والأنفلونزا.

ومع ذلك ووفقا لتقرير موقع " health"، أثارت دراسة حديثة تساؤلات حول مدى فاعلية مطهر اليد فى التخلص من البكتيريا، فعلى الرغم من فاعلية المعقم فى الوقاية من العدوى، أوضح الخبراء أنه لا يعنى ذلك تخطى الماء والصابون.

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ممتى يمكن استخدام معقم اليدين

متى يجب استخدام المطهر اليدوي

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، لا يعمل المطهر ببساطة عندما يتم تكون اليدين متسخة للغاية وتحتاج إلى كثير من الماء الجارى، وأوضح الباحثون أن الكثير من الأوساخ والشحوم لن تختفى باستخدام معقم اليدين فقط، وبالتالى لن تتخلص من الأمراض المعدية .

إذا كنت مضطر إلى استخدام معقم اليدين تأكد من الآتى: