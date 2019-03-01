دراسة: ذاكرتك تضعف بعد الـ50 بسبب التليفزيون

حذرت دراسة بريطانية من أن الأشخاص الذين يشاهدون التلفزيون لأكثر من 3.5 ساعة يوميا، وتزيد أعمارهم على ٥٠ عاما، أكثر عرضة لفقدان الذاكرة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن جامعة كينجز كوليج في لندن أن الإفراط في التركيز على التلفزيون قد يؤدي إلى إجهاد معرفي يؤدي إلى فقدان الذاكرة.

وأجريت الدراسة على أكثر من ٣٦٠٠ من كبار السن بعد مشاهدة الكثير من المسلسلات والأفلام الوثائقية وبرامج الواقع، وطُلب من المشاركين في الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٩ تسجيل متابعتهم اليومية للتلفزيون، وكذلك في الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٥.

وكشفت النتائج، التي نشرت في مجلة "ساينس ريبورتس"، أن الأشخاص الذين شاهدوا التلفزيون أكثر من ٣،٥ ساعة في اليوم شهدوا انخفاضا في متوسط ​​"الذاكرة الكلامية" يتراوح بين ٨٪ و١٠٪ على مدى السنوات الـ6، وبلغت نسبة الانخفاض بين ٤٪ و٥٪ بين أولئك الذين شاهدوا التلفزيون لوقت أقل.