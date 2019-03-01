طريقة إعداد وتحضير عيش السرايا مع حلوى المانجو

القاهرة - لايف ستايل من أسهل الحلويات التي تستطيعن تجهيزها بالمنزل حلوى عيش السرايا بالمانجو....لاتفوتيها! المقادير 1 رزمة خبز

1 كجم سكر

100 جرام مكسرات محمصة

100 جرام فواكه مجففة

1 لتر قشطة طازجه

1 لتر ماء

10 مل عصير ليمون

20 مل حلوي المانجو

100 جرام سكر

طريقة التحضير يوضع الخبز في صينية الخبز في فرن بدرجة حرارة 250 لمدة ربع ساعة.

ضعي السكر علي النار ويضاف عليه عصير الليمون حتي يصبح لونه بنيا .

يضاف الماء إلي السكر البني.

تخفق القشدة بالخلاط وتوضع جانبا.

تضاف نصف كمية القشدة مع حلوي المانجو وتحرك جيدا وتوضع في البراد

يوضع الخبز القالب مع الضغط عليه ثم تضاف القشدة المخفوقة.

وتزين بالمكسرات والفواكه المجففه

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