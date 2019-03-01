حضَّري مقوي الأظافر المناسب لكِ في 4 خطوات فقط

تُعد الأظافر الضعيفة والتي تتكسّر بسرعة هي من بين المشاكل الشائعة التي تعاني منها بعض النساء، ومن هنا، وللتخلص من هذه المشكلة، لا بدّ من تطبيق مقوّي الاظافر المناسب بنفسك للاستمتاع بالنتيجة.

1- صبّي 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في وعاء صغير وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

إن زيت الزيتون هو علاج قديم لتقوية الأظافر، وفقاً لجامعة كاليفورنيا، ديفيس. تساعد إضافة عصير الليمون على تفتيح لون الأظافر الضعيفة وجعلها تبدو أكثر بياضاً.

2- ضعي المزيج في المايكرويف لمدة 10 إلى 15 ثانية، ما يكفي لجعل مزيج زيت الزيتون دافئاً عند لمسه، بعدها قومي بتحريك المزيج جيّداً.

3- طبّقي مقوّي الأظافر الذي قمت بتحضيره في المنزل باستخدام قطعة قطن نظيفة. غطّي الظفر والبشرة المحيطة به.

4- كرّري العملية كل مساء قبل النوم، إرتدي زوجاً من القفازات القطنية الناعمة للحفاظ على مقوّي الظفر على الأظافر.

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وينصح خبراء التجميل عند استخدام مقوّي الأظافر الطبيعي، بعدد من النصائح أبرزها:

1- لا تتركي مقوي الاظافر في الوعاء ثم تعيدي استخدام المحتويات لاحقًا، حيث يمكن للبكتيريا الموجودة على يديك وأصابعك أن تدخل زيت الزيتون وعصير الليمون عبر مسحة القطن وتسبب التلوث، فعليكي تحضير كمية قليلة جديدة من مقوّي الاظافر الطبيعي في كلّ مرة ترغبين بتطبيقه.

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2- يُنصح بضرورة مراجعة الطبيب إذا لم تتحسّن أظافرك، حيث يمكن أن تشير مشاكل الأظافر إلى وجود حالة صحية كامنة.

3- الحدّ من تعريضها للمياه، ارتدي القفازات عند غسل الأطباق، واحرصي على تقصير فترة الحمام أو السباحة.

4- اشربي الكثير من الماء، الترطيب هو مفتاح للبشرة والشعر والأظافر الجميلة. اشربي الكثير من الماء طوال اليوم، وسوف تحصلين أظافر قوية، كما والمهم ان تتبعي نظاماً غذائياً متوازناً يتضمن الكثير من البروتين ما يساعد أيضا ًفي تحسين صحة الأظافر.

5- تجنّبي تطويل اظافرك، وإذا كنت تواجهين مشكلة في ضعف الأظافر، فكّري في قصّه وتقليص طولها. تكون الأظافر القصيرة أقل عرضة للتكسر بسبب وجود مساحة أقل حيث يمكن امتصاص الماء والمواد الكيميائية.

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