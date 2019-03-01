شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طفلة عامين تصاب بمرض نادر يجعل يديها عملاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على طفلة صغيرة تعانى من حالة نادرة تركت يديها عملاقة وتخضع لشفط الدهون للحد من تراكم السوائل في قبضاتها.



الطفلة المصابة بالمرض النادر

وكانت الطفلة "كورا روبن" تعانى من مرض نادر يسمى "الوذمة اللمفية" ، والتي تحدث عندما لا يعمل الجهاز اللمفاوي بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى تورم غير طبيعي فى الجسم، حيث تراكم السائل في بطنها وساقيها ورجليها - وبصورة واضحة - الأيدي.

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الطفلة المصابة بالمرض النادر

وخضعت "روبن" إلى العديد من العلاجات ، بما في ذلك التدليك وضمادات الضغط ، ومع ذلك ، استمرت قبضات اليد في تزايد الإنتفاخ.

وقام والديها "كيسي" و"بريت"، بالالتقاء مع خبير فى ألمانيا، وقال لهم إن 80% من تورم الطفلة ينخفض ​​إلى الدهون و20% فقط من السائل الليمفاوى.



الطفلة المصابة بالمرض النادر

بعد امتصاص الدهون من يديها ، تستطيع كورا أن تنتقي الأشياء وترتدى ملابس عادية مثل أى فتاة صغيرة أخرى، ووالديها متفائلون بأنها ستقود "حياة طبيعية".