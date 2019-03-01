رجيم بيكربونات الصودا للتخلص من البطن وحرق الدهون

نحت الجسم والحصول على قوام مثالي بالتخلص من الكرش من أبرز ما تريده كل سيدة يهمها المحافظة على رشاقتها. حان الوقت لتجرّبي وصفات سهلة ومضمونة لتحصلي على مرادك. قوام هذه الوصفات مكوّن بسيط من مطبخك: بيكربونات الصودا. تابعي الوصفات التالية:

أي فوائد يحتويها بيكربونات الصودا

تحدّ بيكربونات الصودا من حموضة الجسم التي تعزّز عملية تراكم الدهون فيه. فإذا عمدت إلى تناول هذا المكوّن، ستحصلين من دون شكّ إلى بطن مسطح مع إزالة الدهون فيه. إليك في ما يلي وصفتان آمنتان تحتويان على بيكربونات الصودا:

وصفة بيكربونات الصودا مع الفواكه

المكوّنات:

• كوبان من الماء

• عصير حبّتين من الليمون أو الغريب فروت

• كوب من الفريز

• بضع أوراق من النعناع

• ملعقة طعام من بيكربونات الصودا.

طريقة التحضير والاستخدام:

- ضعي كل المكونات في الخلاط وامزجيها لمدة دقيقتين أو إلى أن تحصلي على مزيج منسجم وخالٍ من التكتلات.

-إشربي كوباً من المزيج مرتيّن يومياً.

فائدته:

• يحتوي كلّ من النعناع والفريز على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة والفيتامينات، وهما يمدّان جسمك بالمعادن الضرورية ويعملان على تنقيته من السموم والبقايا الضارة.

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وصفة بيكربونات الصودا وعصير الليمون

المكوّنات:

- ملعقة وسط من بيكربونات الصودا

- عصير ليمونة واحدة (أو حبّة من الغريب فروت)

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام:

- إمزجي عصير الليمون مع بيكربونات الصودا والماء.

- حرّكي المكونات جيداً إلى تذوب كلّ كمية البيكربونات.

- تناولي المزيج في الصباح على معدة فارغة، قبل 20 دقيقة من موعد الفطور.

فائدته:

يحتوي عصير الليمون أو الغريب فروت على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة والألياف التي تعزّز عملية الهضم وتساعدك على الشعور بالشبع. كما أنها تحفّز حرق الدهون المتراكمة لديك خلال وقت قصير.

ملاحظة هامة وضرورية:

إذا كنت تخضعين لعلاج طبي ما، تذكّري أن عصير الغريب فروت يمنع عمل أنزيم يعزّز امتصاص جسمك لمكونات الدواء. فاستشيري طبيبك المعالج في هذه الحالة.