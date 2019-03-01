الإمارات مركز إقليمي لشركات الأدوية العالمية

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتبر الإمارات مركزاً إقليمياً لشركات الأدوية العالمية، خاصة تلك العاملة في مجال الابتكار وتصنيع المنتجات الصحية المتطورة. وفي 29 فبراير 2019، افتتحت شركة "سانوفي" العالمية العاملة في مجال المنتجات الصحية العالمية، أول مركز لوجستي لها بالشرق الأوسط في دبي.

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