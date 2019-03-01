طريقة إعداد وتحضير طاجن اللحم الضأن والليمون المخلل

طاجن اللحم الضأن والليمون المخلل، وصفة تصلح للعزائم والمناسبات لأنها تنال إستحسان الجميع، جربيها.

المقادير

2 1/4 كوب و2 ملعقة طعام من الملح الخشن

2 ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة

1 ملعقة طعام من بذور الكمون

1 ملعقة طعام من كبش القرنفل

4 قطع من الينسون النجمي

1 ملعقة طعام من الفلفل الحب

4 جم من الشطة

2 كوب و1 ملعقة طعام من السكر الخرز

9 أكواب من مكعبات الثلج

1550 جم من الماء

5 أوراق غار

2 كجم من لحم الضأن، مقطع إلى مكعبات كبيرة

70 جم من السمنة

40 جم من الكزبرة الطازجة

40 جم من البقدونس عريض الأوراق

60 جم من الزنجبيل الطازج، مقشر ومقطع إلى قطع بحجم ¼ بوصة

2 2/1 ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون

8 فصوص من الثوم

9 أكواب من الماء

1 ملعقة صغيرة من خيوط الزعفران

2 من الليمون المخلل، مقطع بالطول إلى نصفين، مغسول ومفرغ من البذور

طريقة التحضير

يُترك الماء ليغلي غليانًا خفيفًا في قدر كبير الحجم، ثم تضاف بقية مكونات المحلول الملحي باستثناء الثلج، ويُقلب الخليط جيدًا إلى أن يذوب السكر والملح. يُرفع عن النار، ويُترك في درجة حرارة الغرفة لمدة 15 دقيقة كي تختلط النكهات.

يضاف الثلج ليبرد المحلول الملحي، وإذا لم يكن باردًا يوضع في الثلاجة إلى أن يبرد.

يضاف اللحم إلى المحلول الملحي ويوضع عليه طبق حتى يظل مغمورًا بالماء. يُبرد في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل أو طوال الليل.

لعمل اللحم:

يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 135 مئوية.

يُرفع اللحم من المحلول الملحي (يتم التخلص من المحلول الملحي) ويُجفف جيدًا بمناشف ورقية.

يُسخن القليل من السمنة في مقلاة على نار من متوسطة إلى مرتفعة الحرارة في محمصة أو قدر اليخنة.

يضاف اللحم، ويُحمر لمدة 4 دقائق مع الضغط عليه من حين إلى آخر. بمجرد أن يُحمر يُرفع اللحم من القدر.

يرش بين اللحم الكزبرة الخضراء والبقدونس

تذاب السمنة في نفس المقلاة، ثم يضاف الزنجبيل الطازج والثوم ويُشوحان لمدة دقيقتين. يضاف الكمون والزنجبيل المطحون ويُقلبان لمدة من دقيقة واحدة إلى 3 دقائق أو إلى أن تفوح رائحتهما. ونضيفها فوق اللحم.

نضع قليلاً من الماء على المقلاة حتى تأخذ النكهة منها، وتضاف فوق اللحم،

يضاف الليمون المخلل إلى الخليط لتغطيه ويضاف الزعفران.

يُغطى اللحم بغطاء من ورق الخبز، ثم يوضع الغطاء. يوضع اللحم في الفرن ويُطهى لمدة 3 ساعات تقريبًا، أو إلى أن يطرى تمامًا. تُرفع القدر من الفرن ويُترك اللحم ليرتاح في القدر لمدة 30 دقيقة

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