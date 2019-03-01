طريقة إعداد وتحضير طاجن المسقعة بالسجق

طاجن المسقعة بالسجق، وجبة شهية وبها العديد من العناصر الغذائية المفيدة لكِ ولعائلتك، طبقيها بهذه الطريقة.

المقادير

1/2 كيلو باذنجان

3 حبات طماطم مكعبات

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

1 حبة بصل مفروم

2 فص من ثوم مهروس

ملح وفلفل

1/2 كيلو سجق مقطع

كمون

شطة (اختياري)

بقدونس مفروم للتزيين

شرائح طماطم للتزيين

طريقة التحضير

يقشر الباذنجان، ويقطع شرائح. يقلى الباذنجان في الزيت، ويقلب على الجانبين حتى يحمر

يرفع الباذنجان على ورق مطبخ حتى يتخلص من الزيت الزائد.

يوضع قليل من الزيت في مقلاة، ويضاف إليه البصل، ويقلب حتى يذبل.

يضاف الثوم، ويقلب مرة أخرى حتى يصفر.

تضاف الطماطم، والصلصة، والسجق وتقلب جميع المكونات.

يتبل الخليط بالملح والفلفل الأسود والكمون والشطة، ويقلب.

تخفف النار، ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يرفع من على النار.

يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

يوضع نصف كمية الخليط في صينية أو قالب بايركس، ويرص فوقه شرائح الباذنجان.

يوضع النصف الثاني من الخليط، تكرر العملية حتى انتهاء الكمية.

يدخل الفرن لمدة من 20 إلى 25 دقيقة، وحتى ينضج.

يخرج من الفرن، ويترك ليهدأ قليلاً.

تزين بالطماطم والبقدونس.

تقطع، وتقدم.

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