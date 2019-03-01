شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الشتا ما يخلص.. إزاى تحمى نفسك من حساسية حبوب اللقاح أو حمى القش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع تغير الفصول وقرب انتهاء فصل الشتاء ودخول فصل الربيع ومع أشعة الشمس والهواء الدافئ يزداد عدد حبوب اللقاح وتظهر حمى القش أو الحساسية من حبوب اللقاح والأتربة، عند كثير من الأشخاص، فى هذا التقرير نتعرف على حمى القش وكيفية الوقاية منها، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor ".



حساسية حبوب اللقاح

ما هي حمى القش؟

حمى القش هي حساسية من حبوب اللقاح والغبار في الهواء وتكون أكثر شيوعاً في فصلي الربيع والصيف، حيث تسبب حبوب اللقاح والأتربة التهاب الغشاء المخاطي للعيون والأنف.

وتختلف شدة الحساسية من شخص لآخر، حيث يعاني البعض فقط من حمى القش المعتدلة، فى حين أن آخرين يعانون من الأعراض الشديدة لها.



اعراض حمى القش

اعراض حمى القش

اعراض حمى القش تشبه إلى حد بعيد البرد أو الأنفلونزا، ولكن الأعراض الأكثر شيوعًا تشمل ما يلي:

-سيلان الأنف.

-حكة الأنف.

- حكة العين والدموع.

- العطس.

يمكن أن تسبب حمى القش أيضًا أعراضًا أخرى مثل فقدان الشم ، أو ألم في الوجه ، أو حكة في الحلق أو التهاب في الحلق ، أو التعرق والصداع.

علاج حمى القش والوقاية منها

أول خطوة لعلاج حمى القش هى تناول مضادات الهستامين مرة واحدة في اليوم، ويمكن بعد ذلك تخصيص العلاج اعتمادا على الأعراض وشدتها.

وللوقاية من حمى القش يمكن استخدان رذاذ الأنف الذي يكسو بطانة الأنف ويمنع حبوب اللقاح من الاحتكاك بها، مما يمنع رد الفعل التحسسي الذي يسبب أعراض حمى القش أو يمكنك استخدم رذاذ أنفي ملحي لتطهير بطانة الأنف وإزالة مسببات الحساسية فعليًا مثل حبوب اللقاح.

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