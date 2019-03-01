شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالسماق.. هيقوى عظامك وينضف جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السماق من أشهى أنواع التوابل التي تستخدم أثناء إعداد المشويات، فلها مذاق مميز يعشقه الكثيرون، يجعلها مميزة، وليس ذلك فقط بل غنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحتك كمضادات الأكسدة والكالسيوم والبوتاسيوم، وأيضا الفيتامينات الهامة كفيتامين "سي وأ"، وخلال دلع جسمك سنتعرف علي جميع فوائده، وذلك وفقا لموقع " plantshospital".



تعرف على السماق

- تناول السماق يعمل على تنظيم نسبة السكر بالدم، ويحد من ارتفاعه، حيث إنه يساهم في تنظيم نسبة الأنسولين في الدم.

-يعد من التوابل الجيدة والهامة التي تعمل علي خفض نسبة الكولسترول الضار بالجسم، والحفاظ علي صحة القلب، لأن الكولسترول المنتظم يساوي صحة قلب جيدة.



فوائد السماق

-يرجع احتواؤه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة إلى أنه مفيد ويقي من الإصابة بمرض السرطان.

-تقوية العظام والحد من الإصابة بالهشاشة أو الكسور، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

- من أفضل أنواع التوابل التي تخلص الجسم من السموم المتراكمة داخله، وتعمل علي الحد من ترسب الماء فيه لأنه مدر للبول.

- من أفضل التوابل التي تساهم بشكل كبير في علاج اضطرابات المعدة.

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