طريقة اعداد وتحضير لفائف كبة السمك مع الفستق

المقادير

1/2 كج من فيليه السمك منزوع الحسك

200 جرام من قطع القريدس الصغير (للحشوة)

4 أكواب من القمح الأبيض المطحون (برغل)

1/4 كوب من زيت الزيتون

3 قطع كبيرة من البصل الأحمر

قطعة فلفل أحمر

قطعة فلفل أخضر

قطعة فلفل أصفر حلو

3 ملاعق ملح

قشر قطعة برتقال واحدة

قشر قطعة ليمون واحدة

رزمة من الكزبرة الخضراء

رزمة من النعنع الأخضر

1/2 كوب من الفستق المفروم

1/2 كوب من الصنوبر

1/4 ملعقة من الزعفران

ملعقة من الفلفل الأبيض

7 أعواد بقدونس

100 جرام من الزبدة

رشة كمون

ملعقة طحين

ملح

طريقة التحضير

لتحضير الكبة: يوضع في الخلاط كلٌّ من فيليه السمك، وبصلة واحدة مقطعة، وأوراق البقدونس، ورشة ملح وفلفل وزعفران. يُضاف قشر البرتقال والليمون مع عصير الليمون والبرغل إلى الوعاء. يُضرب المزيج؛ حتى يكتسب قواماً طرياً ناعماً. لتحضير حشوة الكبة: تشوح حلقات البصل مع الزيت في مقلاة، ويضاف إليها القريدس والصنوبر والفلفل الحلو المقطع. كما تُضاف إليها الكزبرة وما تبقى من الملح، والفلفل، والزعفران مع رشة كمون ومسحوق الكزبرة. تذوَب الزبدة في صينية وتُفرش فوقها عجينة الكبة بشكلٍ متساوٍ بارتفاع 1.5 سم تقريباً. توزّع الحشوة فوق العجينة، ثم تطوى العجينة بشكل لفافة، وتغطى بالفستق المطحون. يُضاف زيت الزيتون وتُخبز الكبة لمدة ساعة أو حتى تكتسب لوناً ذهبياً في فرن بدرجة حرارة 180 إلى 200.

لتحضير الصلصة: يوضع الثوم المقطع، والكزبرة، وعصير الليمون الطازج والملح. توضع الكبة في طبق وتزين بالصلصة والصنوبر المقلي. الوصفة مقدمة من مطعم مازهر MAZAHER بدبي

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