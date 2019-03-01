طريقة اعداد وتحضير كبة البطاطس الشامية

علي الطريقة الشامية الشهية حضري كبة البطاطس المقرمشة اللذيذة وقدميها مع المقبلات المفضلة لديك.

المقادير

1 بيضة مخفوقة

1 كيلو غرام بطاطس مسلوقة

ملح وفلفل

2 ملعقة كبيرة نشا

250 غرام لحم مفروم

1 بصلة مفرومة

بقسماط حسب الحاجة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت

طريقة التحضير

ضعي البطاطس مع النشاء، الملح والفلفل الأسود في محضر الطعام.

اهرسي جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس ثم ضعيه جانباً.

لتحضير الحشوة:

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في مقلاة على النار، حمي الزيت وقلي البصل حتى يصبح شفافاً.

أضيفي الثوم وحركي حتى تفوح رائحته ثم زيدي اللحم.

نكهيه بالملح، الفلفل الأسود والبهارات المشكلة واتركيه حتى ينضج.

كوري خليط البطاطس إلى كرات متوسطة الحجم واحشيها بملعقة صغيرة من الحشوة.

غمسي كرات البطاطس بالبيض ثم البقسماط.

اقليها في الزيت الحامي وقدميها ساخنة على سفرتك

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