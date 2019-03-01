اكتشفي وصفات منزلية لمواجهة احتقان الحلق خلال فصل الشتاء

يعد احتقان الحلق من المتاعب الشائعة خلال فصل الشتاء بصفة خاصة. وقالت مجلة "بريغيت" الألمانية إنه يمكن مواجهة احتقان الحلق من خلال بعض الوصفات المنزلية البسيطة، مثل الغرغرة بشاي المريمية أو تناول الآيس كريم، حيث يعمل ذلك على تهدئة الالتهاب وتخفيف المتاعب.

وأضافت المجلة في موقعها على الإنترنت أنه يمكن أيضاً تناول شاي البابونغ والابتعاد عن تناول عصائر الفاكهة، كي لا يتهيج الغشاء المخاطي للحلق. ومن المفيد أيضاً لف منشفة رطبة حول العنق.

وشددت "بريغيت" على ضرورة استشارة الطبيب إذا كان احتقان الحلق مصحوباً بحمى أو في حال التهاب اللوزتين.

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