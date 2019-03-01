أحمد عاصم يُوضِّح نصائح للحفاظ على الصحة الإنجابية

كشف الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب والمناظير النسائية، عن مجموعة من النصائح للحفاظ على الصحة الإنجابية، أهمّها الابتعاد عن اللحوم المصنعة وتناول الفاكهة والخضراوات الطازجة وأكل الطعام دون طهو، محذرا من تناول الطعام والشراب غير الطبيعي كونه مضرّا بالصحة الإنجابية ويهدد الخصوبة.

وأكد أحمد عاصم، خلال تصريح خاصّ له إلى "لايف ستايل"، على خطورة السمنة على الصحة الإنجابية، إذ إن زيادة الوزن ترهق المبايض، وتسبب السمنة اضطرابات في الهرمونات الجنسية، ناصحا بممارسة الرياضة بشكل منتظم، لأنها تزيد فرص الإنجاب وتقي من ضعف الخصوبة، وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا إلى أن تأخر الحمل عند المرأة له أسباب عديدة، أهمها اضطراب الهرمونات إذ إن الهرمونات هي المسؤولة عن الكثير من صحة أو خلل أعضاء الجسم الداخلية.

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