5 طرق تخلصك من دهون البطن بعد الحمل تعرفي عليها

تُعد ضعف عضلات الحوض سمة طبيعية بعد الحمل، ويتطلّب التغلب على رخاوة البطن وقتًا، مع اتخاذ الإجرءات التي تساعد على حرق الدهون في هذه المنطقة من الجسم.

وننشر لكِ اليوم الطرق الصحية لاستعادة رشاقة البطن بعد الولادة:

1- المشي، اصطحبي طفلك في عربة المشي يوميًا، البدء لا تستهيني بالمشي مسافات قصيرة في البداية، فهي الطريق لاستعادة اللياقة، وزيادة المسافة تدريجيًا، المشي مسافة 1.6 كم يساعدك على حرق 100 سعرة حرارية.

2- تمرين القرفصاء، وذلك بأن استندي على الحائط مع تباعد الساقين، وانزلي إلى أسفل قليلاً في حركة القرفصاء بإشراك عضلات الحوض، واستمري في هذه الوضعية لـ 10 ثوانٍ ثم انهضي لوضعية الوقوف، كرري الحركة عدة مرات قدر طاقتك، وقومي بزيادة العدد تدريجياً حتى يصل إلى 20 مرة.

3- تمرين آخر، وذلك بأن تمددي على ظهرك مع ثني الركبتين وتثبيت القدمين على الأرض، مع إبقاء الذراعين على الأرض ارفعي خصرك بمشاركة عضلات الحوض لأعلى، بعد عد بضع ثوانٍ في هذه الوضعية قومي بخفض خصرك ليعود إلى ملامسة الأرض. كرّري التمرين 4 أو 5 مرات، ثم مع الوقت 8 مرات.

4- الرضاعة الطبيعية، فمن أفضل الطرق لحرق مزيد من السعرات الحرارية إرضاع الصغير من ثديك، حيث تساعد الرضاعة على إطلاق مواد تقلص حجم الرحم لينكمش عائداً إلى حجمه قبل الحمل.

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5- اليوغا، فإذا استطعت الاشتراك في بعض برامج اليوغا سيساعدك ذلك كثيراً على التخلص من دهون البطن بسرعة.

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