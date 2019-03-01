مشروبات الدايت خطر يهدد قلب المرأة بعد سن اليأس

كشفت نتائج دراسة جديدة أن تناول المرأة بعد سن اليأس مشروبات الدايت يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة القلبية بنسبة 23 في المائة، وبالسكتة الدماغية الإقفارية بنسبة 31 في المائة، ووجدت النتائج أن المشروبات المحلاة بتحلية اصطناعية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 29 بالمائة لدى النساء بعد تخطي سن اليأس.

وذكرت النتائج التي نشرتها دورية "ستروك" أن تناول المرأة بعد سن اليأس عبوتين في اليوم من المشروبات المحلاة بسكر اصطناعي يؤدي إلى زيادة احتمالات الوفاة لأسباب مرضية بنسبة 16 بالمائة.

وأجريت الدراسة في ألبرت أينشتاين كوليج بالولايات المتحدة، وحذّرت نتائجها من مشروبات الدايت التي يتم الترويج لها باعتبارها صحية لأنها تحتوي على سعرات أقل، بينما يرتبط تناولها بانتظام بمخاطر صحية.

وتقل الحماية التي يتمتع بها قلب المرأة بشكل عام بعد بلوغ سن اليأس، ما يتسبب في زيادة مخاطر الإصابة بمشاكل القلب والشرايين والسكتة، وتحث الجمعية الأميركية لأمراض القلب على شرب الماء وإضافة الليمون "الحامض" أو الفواكه إليه لتحسين نكهته، بدلاً من تناول المشروبات السكرية.

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