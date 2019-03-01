هندية تحصل على لقب أطول شعر في العالم طوله 170 سم

حصلت المراهقة الهندية نيلانشي باتيل، من ولاية "غوجارات"، على لقب صاحبة أطول شعر في العالم بعد أن أدرج اسمها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وبلغ طول شعر باتيل حتى الآن 170 سم في الطول، وأوضحت الفتاة أن خلف الرقم القياسية الذي حققته هناك تجربة سيئة مع مصفف شعر عندما كان عمرها 6 سنوات، وقالت "لقد قصصت شعري، بعد أن خضعت لحلاقة سيئة للغاية، لذلك قررت عدم قص شعري بعدها، وكان عمري 6 سنوات".

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وقال باتيل، التي يلقبها أصدقائها بـ"رابونزيل"، إن والديها يؤيدان قرارها، "الناس يعتقدون أنني أواجه الكثير من المشاكل مع شعري، لكني في الحقيقة ليس لدي مشاكل، فأنا ألعب الرياضة وكل شيء بشكل طبيعي، فأنا محظوظة بشعري".

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واختتمت حديثها قائلة إنها "تصف شعرها في جديلة طويلة أو أن تلفه وتربطه فوق رأسها عندما تذهب إلى حفلة أو عند لعب كرة الطاولة، وهكذا تشعر بالراحة "، كما نفت الفتاة أن يكون لديها أي نية لتقصير الشعر في المستقبل القريب.

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