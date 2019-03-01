شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": مرض السعال الديكى ينتشر فى لوس أنجلوس.. ومسئول: ليس قاتلا للكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على انتشار مرض السعال الديكي في جميع أنحاء لوس أنجلوس ، ويصل الآن إلى مدارس كبيرة.وتم تشخيص حوالي 60 مراهقاً بالعدوى التنفسية الفيروسية "السعال الديكى" في مقاطعة لوس أنجلوس منذ نوفمبر الماضي، بجانب 30 حالة في جامعة هارفارد ويستليك، مما دفع ممرضات المدارس إلى إرسال الأطفال إلى منازلهم للحد من انتشار المرض.

وقال مسئولو الصحة العامة إنهم لا يعتقدون أن هذا الأمر يرجع إلى نقص التطعيمات ، كما هو الحال مع تفشي الحصبة، حيث إنه في جامعة هارفارد-ويستليك ، على سبيل المثال ، كان 18 فقط من أصل 1600 طالب لم يتلقوا اللقاح، بما في ذلك تطعيم “Tdap” الذي يساعد على صد السعال الديكي.

لكن فعالية اللقاح تتلاشى بعد خمس إلى عشر سنوات، مما يعرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 إلى 18 سنة لخطر أكبر للمرض من الأطفال الأصغر سنًا.

وقال "آري انجلبرج" ، المتحدث باسم وزارة الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس ، لمجلة سيتي نيوز سيرفيس: "نادرا ما يكون السعال الديكى قاتلا في المراهقين والبالغين، الذين لديهم مناعة مبنية ، ولكنها يمكن أن تكون قاتلة عند الرضع".

Advertisements

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريون من معلومات واستشارات طبية، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب

للتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]