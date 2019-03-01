شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة.. طفلة فى عمر العامين تصاب بسرطان المبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على طفلة أوروبية تبلغ من العمر عامين أصيبت بسرطان المبيض وهى حالة نادرة الحدوث بشكل لا يصدق.



سرطان المبيض

وتم تشخيص حالة "كيني" مع ورم بالمبيض في 15 فبراير بعد أن أصيبت بحمى وصلت إلى 103درجات فهرنهايت وكانت بطنها منتفخة.

وفي البداية، اعتقد طبيب أطفالها في سينويا بجورجيا أن لديها فقاعة غاز في أمعائها، من خلال الفحص بالأشعة السينية، لكن الموجات فوق الصوتية كشفت عن شيء أكثر شراً ورم في مبايضها.



الطفلة المصابة بسرطان المبيض

وفوجئ والداها ، "مايك" و "ميجان" ، عندما شاهدوا نتائج فحوصات التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي، حيث كانت الأورام منتشرة في جميع أنحاء بطنها، واحدة بالقرب من كبدها ، وأخرى - طولها 14 سم - على مبيضها الأيمن.

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ويُعتقد أن "كيني" هى واحدة من أصغر الأطفال الذين يعانون من هذا النوع النادر من السرطان الذي يصيب عادة الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و 30 سنة.



سرطان المبيض

وقام الأطباء بإزالة المبيض الأيمن لها وجزء من أمعائها الدقيقة، ثم تم إعطاؤها العلاج الكيميائي والعلاجات الأخرى، واجتمع أطباء الخصوبة لمناقشة حالة كيني لمعرفة قدرتها على الإنجاب فيما بعد.

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