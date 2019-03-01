الولادة ليلاً تزيد خطر تعرض المرأة لهذا الخطر!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجدت دراسة أمريكية أن السيدات اللاتي يلدن ليلاً بالمستشفيات يَكُنَّ أكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات الولادة بنسبة تصل إلى 20%، كما اكتشفت الدراسة أن السيدات اللاتي يلدن في الإجازات تتزايد لديهن مخاطر الإصابة بمشكلات بنسبة 29% من بينها تمزق الرحم، استئصال الرحم بشكل غير مخطط له، أو تمزق مهبلي من الدرجة الرابعة، وكلها مشكلات قد تتطلب الجراحة أو النقل للعناية المركزة.
ونوه الباحثون إلى أن نتائج دراستهم أظهرت لهم كذلك أن عطلات نهاية الأسبوع تزيد كذلك من خطر تعرض السيدات للمضاعفات عند الولادة بنسبة قدرها 8.6%.
ورغم أن هذه الإحصاءات تبدو مزعجة، لكن الفريق البحثي الذي أجرى الدراسة في جامعة ولاية كولورادو أكد أن هذه التفاصيل ضرورية وتحتاج للمعالجة في الأدبيات العلمية، من أجل الحد من الارتفاع الكبير في معدل وفيات الأمهات في أمريكا.
هذا وقد توصل الباحثون لتلك النتائج، من خلال دراستهم الموسعة التي شملت أكثر من مليوني حالة ولادة، تمت بالمستشفيات في الفترة ما بين عامي 2005 و2010.
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